Pagare le multe sarà meno pesante: arriva la possibilità di rateizzare in tre mesi, ecco come

Una piccola rivoluzione per gli automobilisti italiani: d’ora in avanti le multe stradali potranno essere pagate in tre rate mensili, senza alcun interesse. La novità arriva grazie all’integrazione tra pagoPA e Klarna, che rende disponibile la rateizzazione direttamente dall’app IO. Una soluzione pensata per alleggerire l’impatto economico delle sanzioni e rendere la gestione dei verbali più semplice e immediata.

Il pagamento rateale

Il funzionamento è molto lineare: scegliendo il pagamento rateale, la Pubblica Amministrazione considera la multa come saldata subito dopo la prima rata. Le due restanti vengono poi riscosse da Klarna, con un primo addebito pari a un terzo del totale e i successivi due pagamenti automatici a 30 e 60 giorni.

Come attivare il servizio

Per attivare il servizio basta aprire l’app IO dopo aver ricevuto la notifica della sanzione, accedere tramite SPID o CIE e inquadrare il QR code riportato sul verbale. A quel punto si può selezionare Klarna come metodo di pagamento, creare un account se necessario, collegare una carta e confermare la volontà di suddividere l’importo in tre mensilità. Nell’app è disponibile anche un’opzione che permette di rateizzare tramite PayPal.

L'assenza di costi aggiuntivi

Un aspetto fondamentale riguarda l’assenza di costi aggiuntivi: ciò che si paga corrisponde esattamente alla cifra indicata nel verbale, senza aumenti o

commissioni. Tramite l’app Klarna è possibile, verificare le scadenze e, se lo si desidera, estinguere anticipatamente una o più rate senza penali.