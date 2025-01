È corsa al bonus elettrodomestici. Quando ci sarà il click day e chi può chiederlo

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti pronti al click day per presentare la domanda di accesso al bonus elettrodomestici, agevolazione introdotta dal governo con la Legge di Bilancio 2025 per favorire l'acquisto di nuovi apparecchi e sostenere le aziende. Il bonus prevede un rimborso del 30% da calcolare sul prezzo d'acquisto del prodotto, con un tetto di 100 euro per ogni famiglia. Nel caso di Isee inferiore ai 25mila euro si possono raggiungere anche i 200 euro.

Da quanto sappiamo, il bonus elettrodomestici sarà valido per tutto l'anno corrente, ma naturalmente i fondi stanziati sono limitati. Ecco perché c'è grande attesa per il click day, giornata durante la quale si potrà iniziare a inoltrare le domande. Dal momento che vi è un massimo di 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della Manovra per comunicare tutti i dettagli, e considerato che La legge di Bilancio è in vigore dal primo di gennaio, appare chiaro che entro la fine di febbraio dovrebbe esserci il click day.

Non avendo una data precisa, ma solo indicativa, il consiglio è quello di controllare spesso le comunicazioni ufficiali, perché il giorno di presentazione delle domande potrebbe essere vicino e i fondi potrebbero terminare in breve tempo.

Ma per quali elettrodomestici si potrà presentare domanda? "Il bonus potrà essere richiesto per l'acquisto di un solo elettrodomestico per nucleo familiare. Non si tratta però di un'agevolazione per qualsiasi apparecchio: gli elettrodomestici dovranno essere di classe energetica B o superiore e, aspetto particolarmente rilevante, dovranno essere prodotti in Europa", ha spiegato all'AdnKronos Simona Volpe, rappresentante di Unione nazionale consumatori. " Inoltre, sarà necessario procedere alla sostituzione contestuale del vecchio apparecchio, promuovendo così un corretto processo di smaltimento e riciclo. Per questa iniziativa, il governo ha previsto uno stanziamento significativo di 50 milioni di euro", ha aggiunto.

Rendendo disponibile questo bonus, l'esecutivo mira a sostenere il settore italiano/europeo degli elettrodomestici, ma anche a favorire il riciclo dei macchinari obsoleti, la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica.