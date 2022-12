Passaggio di proprietà di veicoli, come farlo e quanto costa

Fatto ciò, il venditore ha a disposizione 60 giorni per trascrivere il passaggio di proprietà. Chi, per l’autenticazione della firma, si avvale di una delegazione Aci o di uno Sportello telematico dell’automobilista è tenuto a trascrivere l’atto seduta stante.

Restano valide le forme di vendita bilaterale che, come suggerisce il nome, prevedono l’autenticazione delle firme del venditore e del compratore. Si può anche procedere con un atto pubblico, come un contratto.

Chi non ha il certificato di proprietà del veicolo non può ricorrere a uno Sportello telematico dell’automobilista ma deve rivolgersi a una delegazione Aci per la registrazione del passaggio e poi alla Motorizzazione per l’aggiornamento della carta di circolazione.