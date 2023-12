Passaporto urgente: le mosse per ottenerlo in tempi rapidi

Chiedere ed ottenere il passaporto (ne abbiamo parlato in https://www.ilgiornale.it/news/cittadini/passaporto-rosso-scuro-oggetto-desiderio-cosa-serve-quali-2128084.html ) in tempi ragionevoli continua a essere cosa ardua, e si spera che a rendere più veloce la procedura contribuisca l’attivazione del servizio di erogazione di questo documento anche presso Poste Italiane, previsto per il mese in corso in particolare per i comuni a di sotto dei 15.000 abitanti. Per chi però avesse necessità di ottenere il passaporto al più presto, è bene sapere che, in alcune condizioni particolari, viene rilasciato il passaporto urgente. Vediamo come funziona il servizio e quando si può richiedere.

Cos’è e come funziona

Il servizio passaporto urgente viene offerto dalle autorità competenti per ottenere questo documento in tempi più rapidi rispetto alla procedura standard, principalmente in situazioni di emergenza nelle quali sia necessario recarsi all'estero in tempi stretti, per motivi di lavoro o di salute ad esempio, o per gravi motivi familiari.

Per richiedere il documento in condizioni di urgenza, bisogna presentare la documentazione richiesta come per quello ordinario, pagando 116 euro: 73,50 di marca da bollo e 42,50 versati tramite bollettino postale. Decisamente più veloci, rispetto all’iter consueto, i tempi di consegna, che possono variare da uno o due giorni fino a un massimo di 10 giorni lavorativi.

Validità e casi in cui può essere rilasciato

Il passaporto urgente è un documento temporaneo, di dimensioni ridotte (16 pagine anziché 46), non è dotato di microchip e scade dopo 1 anno, a differenza di quello ordinario, che ne dura 10. Può essere rilasciato per comprovati motivi di salute che rendano necessaria la partenza, gravi situazioni familiari, condizioni fisiche che hanno reso impossibile richiedere e ottenere il passaporto seguendo la procedura standard, motivi professionali, di studio, colloqui o impegni, viaggio o turismo.

La richiesta va effettuata presso la Questura, o prenotando tramite il sito della Polizia di Stato. Naturalmente, le richieste di rilascio con carattere d’urgenza per motivi di lavoro, studio, cure mediche, lutti, acquisizione visti e turismo dovranno essere motivate e documentate all’atto di presentazione della pratica allo sportello. Come indicato dal Ministero dell’Interno e sul sito della Polizia di Stato, anche la richiesta di passaporto urgente per viaggio turistico, se opportunamente documentata e motivata può consentire di ottenere il rinnovo o il rilascio del passaporto.

Ci sono poi casi in cui il documento viene concesso ad accompagnatori e insegnanti per gite scolastiche e vacanze studio, oltre che per viaggi culturali. È anche possibile fare richiesta del passaporto urgente liberamente, ma l’accettazione non è garantita al di fuori delle motivazioni indicate.

Emergency Travel Document

Situazione differente quella in cui si sia all'estero e si perda il passaporto. In questo caso, bisogna rivolgersi all'ambasciata italiana o al consolato presenti nel paese in cui ci si trova, che rilasceranno l'Emergency Travel Document, un documento provvisorio, il cui rilascio è previsto proprio per situazioni di questo tipo. Anch'esso temporaneo, questo documento serve unicamente per il rientro in Italia e vale 5 giorni.