Patente B, cambia tutto: cosa prevede la direttiva europea

Il cambiamento, atteso da tempo, dovrebbe diventare realtà in tutto il territorio dell'Unione europea: chi è in possesso di una patente B potrà guidare mezzi da 4,25 tonnellate. L'aumento del limite di peso, ad oggi fissato a 3,5 tonnellate, è inserito all'interno di un pacchetto di novità inerenti le patenti di guida di recente approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Si tratta, in sostanza, di un passo in avanti necessario per venire incontro alle caratteristiche dei veicoli più moderni, dal momento che spesso e volentieri questi superano il sopra citato tetto massimo a causa del peso aggiuntivo dei nuovi sistemi di sicurezza e di quello delle batterie di cui sono dotati i mezzi ad alimentazione elettrica. Come si traduce in senso pratico questo cambiamento? Per guidare auto, camper e furgoni entro la 4,25 tonnellate non sarà più necessario conseguire una patente C qualora essi non siano alimentati con combustibili fossili: via libera, quindi, a biogas, idrogeno ed elettricità.

Rimane da effettuare una distinzione di fondamentale importanza. Per quanto concerne la guida di auto, furgoni o mezzi di soccorso che possono risultare più pesanti rispetto ai loro corrispettivi dotati di motore termico, non ci sarà bisogno di esami aggiuntivi solo nel caso in cui il conducente abbia la patente B da almeno 2 anni. Diverso, invece, il discorso per i camper elettrici, per guidare i quali sarà invece richiesto un corso di formazione e il superamento di una prova di guida.

L'obiettivo dell'UE è quello di far sì che gli Stati membri si adeguino entro il 2029/2030, pur concedendo a tutti la possibilità di adottare le nuove norme a seconda delle proprie necessità. C'è infatti chi, ad esempio, ha già fatto proprie le nuove direttive a partire dal 1° luglio, come i Paesi Bassi: chi ha la patente B da almeno 2 anni può già guidare veicoli entro le 4,25 tonnellate e non più entro le 3,5, un limite di peso che impediva ad esempio di condurre auto elettriche di grandi dimensioni e quasi ogni modello di camion elettrico. Oltre ciò, in Olanda sarà ora possibile anche agganciare rimorchi entro i 750 kg, facendo salire il peso massimo del veicolo conducibile con una patente B fino a 5 tonnellate.

Il prossimo Stato membro pronto a cambiare pare la Svezia, che ha già chiesto una deroga per condurre mezzi entro le 4,25 tonnellate alimentati a elettricità, idrogeno o biogas per gli automobilisti in possesso di patente B: per il momento sono esclusi i mezzi per trasporto passeggeri come bus e taxi.

In Italia resta il limite delle 3,5

tonnellate e il cambiamento non pare proprio all'orizzonte: ciò nonostante le associazioni di categoria hanno già iniziato a portare l'attenzione sul problema, chiedendo al Paese di adeguarsi il prima possibile alle direttive UE.