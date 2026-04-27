Patente B, ecco quali malattie impediscono di avere il rinnovo

Rinnovare la patente B è un passaggio fondamentale per tutti gli automobilisti. Circolare con la patente scaduta, infatti, comporta una multa da 155 a 624 euro oltre al ritiro immediato del documento. La frequenza del rinnovo dipende esclusivamente dall'età del conducente, tuttavia ci sono anche altri elementi da tenere in considerazione.

Anche lo stato di salute di chi richiede il rinnovo è importante, e può determinare anche la decisione di non procedere con il rilascio del nuovo documento. Come stabilito dal Codice della Strada, la patente di guida può essere in possesso solo di chi rispetta determinati requisiti fisici e psichici. Una condizione importantissima, dato che va a tutelare la sicurezza dello stesso guidatore e di tutti gli altri che si trovano in strada.

Ci sono dunque delle patologie che, se diagnosticate, possono impedire o limitare il rinnovo del documento di guida. In caso di malattia insorta durante il periodo di validità della patente, è necessario sospendere la guida e informare tempestivamente la Motorizzazione, che avvierà gli appositi controlli da parte della Commissione Medica Locale.

Nel Codice della Strada, per la precisione all'art.119, troviamo quali sono le patologie considerate incompatibili con la guida.

Patologie cardiovascolari. A seconda della malattia, il rinnovo della patente è del tutto impossibile. Fra queste troviamo l'aneurisma dell'aorta con rischio rottura, l'insufficienza cardiaca severa, valvulopatie gravi, sindromi del QT lungo e sincopi. Con un angina da sforzo di grado lieve, invece, si può mantenere il documento di guida. Angina instabile e miocarditi, invece, portano allo stop fino alla guarigione. Anche il diabete deve essere monitorato frequentemente.

Patologie neurologiche. Morbo di Parkinson, sclerosi multipla, epilessia e altre malattie rischiano di non far ottenere il via libera all'idoneità. Chi soffre di epilessia deve aver trascorso almeno un anno senza crisi per poter ottenere il rinnovo.

Deficit uditivi/visivi. In caso di forti carenze, la patente B non viene rinnovata. Per ottenere il documento, è necessario avere un punteggio di 10/10 visivi (almeno 2/10 nell'occhio che vede peggio. Attenzione a glaucomi, maculopatie e cataratta.

Patologie psicologiche. Anche i disturbi della personalità, gravi ritardi mentali e serie psicosi possono compromettere il rinnovo.

A prendere certe decisioni è la Commissione Medica Locale incaricata di pronunciarsi sulla scheda clinica del paziente e dare il via libera all'idoneità. Viene convocata dalla Motorizzazione in caso di diagnosi di patologia durante la validità della patente, oppure quando l'automobilista ha un compenso glicemico inaccettabile.

Dopo aver attentamente valutato il caso, la Commissione ha

tre scelte: la patologia è compatibile con la guida, la patologia è considerata parzialmente compatibile (si ottiene il rinnovo ma con nuove specifiche e limitazioni), la patologia è considerata incompatibile con la guida.