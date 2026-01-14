Patente, ora è più difficile ottenerla

Regole più severe e stringenti per conseguire la patente di guida a partire dal 2026. Intenzionato a garantire una maggiore sicurezza sulle strade, il governo è intervenuto alla radice, andando ad agire proprio nel momento della formazione e della pratica. I futuri automobilisti dovranno essere molto più consapevoli delle norme e delle corrette abitudini da adottare in viaggio.

Ecco dunque che nel 2026 sono entrate in vigore delle nuove norme che mirano a rendere l'iter per ottenere la patente più articolato, cosa che rende ovviamente il percorso più difficoltoso. I costi, ad esempio, saranno maggiori, perché è stato inserito un aumento delle ore di guida obbligatorie. I diritti di segreteria hanno inoltre partecipato all'incremento del prezzo. Come se ciò non bastasse, l'esame teorico sarà più tecnico e complesso, cosa che richiederà un impegno maggiore. Infine, sarà adottata una politica di tolleranza zero, o quasi: di conseguenza il periodo di pratica di guida sarà molto più rigido.

Le ore di esercitazione

Una novità molto importante, come abbiamo visto, sono le ore che verranno dedicate all'esercitazione pratica. Come previsto dal decreto del 17 novembre del 2025, siamo passati da un minimo di sei ore di addestramento alla guida a otto. Le guide devono essere effettuate esclusivamente presso autoscuole abilitate, sotto la sorveglianza di istruttori abilitati. Le otto ore andranno suddivise in quattro moduli: modulo A, due ore, destinato al corretto uso del veicolo, alle manovre di base e alla gestione delle emergenze, con tanto di apprendimento degli Adas; modulo B, tre ore, dedicate alla guida in ambito urbano e i vari contesti; modulo C, due ore, destinato alla guida in autostrada e su strade extraurbane; modulo D, un'ora, dedicato alla guida in visione notturna su ogni tipologia di strada.

Certificazioni

Durante l'iter i progressi dell'allievo devono essere registrati mediante certificazione digitale che potrà essere redatta servendosi di una piattaforma informatica gestita dalla Motorizzazione civile. Concluse le esercitazioni sarà rilasciata un'attestazione. La certificazione digitale - registrata all'Anag - avrà durata di 18 mesi, e consentirà anche l'esercitazione al di fuodi dell'autoscuola, pur con dei limiti. Fin quando sarà valida la certificazione si potrà eventualmente ripetere l'esame pratico.

Costi

I costi saranno maggiori dal momento che le nuove norme prevedono un numero minimo di ore di esercitazione maggiore. Si consideri che già lo scorso novembre 2025 era scattato un aumento del prezzo di circa 10-15 euro per allievo.

Incremento dei controlli

Una volta conseguita la patente di guida, gli automobilisti dovranno fare attenzione ai controlli della polizia stradale, che sono incrementati. Ci sarà una politica di tolleranza zero nei confronti degli indisciplinati. Stando alle ultime informazioni, le forze dell'ordine hanno aumentato il numero di pattuglie. Dagli ultimi dati è emerso che è diminuito il numero di infrazioni, mentre è aumentato quello dei casi in cui è stata ritirata la patente.

I controlli alcolemici

sono saliti dall'8%. Aumentati anche i casi di denunce per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (23%). In autostrada, invece, è incrementata la presenza dei Tutor, che controllano 1.800 km di tracciato complessivo.