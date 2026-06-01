Pedaggi, ora l’autostrada rimborsa le code: la svolta che mette sotto esame i concessionari

Dal 1° giugno 2026 cambia il rapporto economico tra automobilisti e concessionari autostradali. Il pedaggio non è più soltanto il prezzo d’accesso alla rete, ma diventa anche la misura di un servizio che deve essere garantito. Con la delibera 211/2025 dell’Autorità di regolazione dei trasporti, il principio è chiaro: se la circolazione si blocca o i cantieri generano ritardi rilevanti, l’utente può ottenere un rimborso. Una novità attesa, che introduce una logica di responsabilità, trasparenza e maggiore tutela del consumatore. Resta però da capire quanto il sistema sarà davvero semplice, automatico e sostenibile per chi viaggia ogni giorno.

Il pedaggio diventa servizio misurabile

La novità, dal punto di vista economico, è nel cambio di paradigma: chi paga il pedaggio non acquista solo chilometri, ma un livello minimo di fluidità, sicurezza e continuità del viaggio. In caso di blocco totale della circolazione, il rimborso sarà progressivo: 50% tra 60 e 119 minuti, 75% tra 120 e 179 minuti, fino al 100% oltre le tre ore. È un meccanismo che sposta parte del rischio operativo sui concessionari, chiamati a rispondere in modo più diretto dei disagi subiti dagli utenti.

Cantieri, soglie e calcoli

Più complesso il capitolo dei lavori stradali. Per tratte sotto i 30 chilometri il rimborso scatta a prescindere dal ritardo, mentre tra 30 e 50 chilometri serve uno scostamento di almeno 10 minuti; oltre i 50 chilometri la soglia sale a 15 minuti. L’importo non sarà fisso, ma calcolato secondo coefficienti dell’Autorità, legati all’impatto dei cantieri sulla percorrenza. Qui si gioca la partita più delicata: trasformare una norma di garanzia, indennizzo e compensazione in una procedura davvero accessibile.

Il nodo della piattaforma

A regime, il sistema dovrebbe poggiare su un’app comune per tutti i gestori, capace di rendere più automatiche le richieste e gli accrediti. Ma nella fase iniziale questa infrastruttura non è ancora pienamente operativa. Per questo i concessionari dovranno mettere a disposizione canali alternativi: portali web, numeri verdi, sportelli o moduli online. Il gestore avrà 20 giorni per comunicare l’esito della domanda; poi il rimborso arriverà entro cinque giorni per telepedaggio e carte, o entro dieci giorni tramite bonifico per chi ha pagato in contanti. Il rischio è che la burocrazia, almeno all’inizio, freni l’efficacia della misura.

Il possibile effetto boomerang

Il nuovo sistema rafforza la posizione dell’utente, ma apre anche un tema economico: chi pagherà davvero il costo dei rimborsi? I concessionari potrebbero cercare di assorbire l’impatto nei propri conti o, indirettamente, nelle future dinamiche tariffarie. Inoltre, fino a dicembre 2026, i rimborsi per cantieri valgono solo sui tragitti interamente gestiti da un unico concessionario, lasciando fuori le tratte miste.

Sono esclusi anche cantieri emergenziali, cantieri mobili nella fase iniziale, riduzioni già applicate e importi inferiori a 10 centesimi. La svolta c’è, ma la sua forza dipenderà dae rapidità dei pagamenti.