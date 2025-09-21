Pensioni di ottobre, ecco come consultare il cedolino e ottenere il rimborso Irpef

In questi giorni è stato reso disponibile online il cedolino per le pensioni del mese di ottobre. Mediante questo documento, l'Inps comunica ai cittadini l'importo che sarà erogato, con tanto di eventuali conguagli, rivalutazioni e trattenute. In questo modo è possibile effettuare un controllo della situazione e verificare che tutto sia corretto. Il cedolino si può trovare sul portale dell'Inps (http://www.inps.it) oppure sull'apposita app.

Per accedere è necessaria una registrazione mediante Spid, Cie o Cns. Solo dopo aver effettuato il login è possibile entrare nella sezione Fascicolo previdenziale e verificare tutti i dati relativi alla nostra pensione. Nel cedolino sono riportati i dati più importanti: non solo l'importo che sarà pagato, ma anche le trattenute Irpef, le addizionali regionali e comunali, gli arretrati, i conguagli, le detrazioni per i prestiti e tanto altro.

Una cosa da sapere è che nel 2025 c'è stata una rivalutazione dello 0,8% sulle pensioni basata sull'inflazione registrata nel 2024, pertanto le pensioni minime sono salite a 616,67 euro mensili (anche grazie all'aggiuntivo incremento del 2,2% stabilito nella Legge di Bilancio). Degli adeguamenti sono stati applicati anche alle pensioni di importo medio.

Non sono soltanto gli adeguamenti a dover essere controllati. Nel mese di ottobre, infatti, possono esserci dei conguagli dovuti al ricalcolo dell'Irpef e delle addizionali 2024. L'Inps può pertanto recuperare le somme a debito in caso di trattenute inferiori a quanto dovuto (si parla di rateizzazioni sulle prossime mensilità). Alcuni pensionati, invece, possono chiedere il rimborso Irpef relativo al modello 730 del 2025. Si tratta di tutte quelle detrazioni applicate a varie spese, come quelle mediche, scolastiche, familiari e altro. Tutto è consultabile sul cedolino.

Le pensioni verranno erogate a partire da mercoledì 1 ottobre, e sarà

mantenuto lo stesso calendario dei pagamenti. Il cedolino è disponibile online, e può essere scaricato in formato Pdf. Nel caso in cui non fosse ancora disponibile, nessun timore. Il documento verrà inserito entro pochi giorni.