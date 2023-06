Piattaforme streaming, come scegliere la più adatta alle proprie esigenze

Il costo dell’abbonamento mensile a Netflix varia in base al numero di dispositivi collegabili mentre quello di Amazon Prime video ammonta a 4,99 euro ed è utilizzabile al massimo da due schermi per volta contemporaneamente. Le varie piattaforme forniscono diversi servizi e optional a pagamento, è molto importante valutare la migliore offerta in base alle proprie esigenze.

I servizi streaming on demand

Per usufruire di un servizio streaming on demand, quindi di servizi disponibili sul mercato su richiesta del consumatore, è richiesta la connessione ad internet veloce e un dispositivo come tablet, pc portatile, smartphone o smart Tv per visionare i contenuti. In Italia ci sono diverse offerte che variano in base alla durata dell’abbonamento, ai contenuti esclusivi e al numero di utenti che possono collegarsi contemporaneamente per visionare i materiali.

Netflix

Un abbonamento mensile nella versione "Standard" alla piattaforma streaming Netflix mantenendo le inserzioni pubblicitarie costa 5,49 euro al mese. Gli spot durano al massimo 15 o 30 secondi. Questa formula consente di visualizzare i contenuti su due dispositivi per volta. L’abbonamento “Base”, invece, costa 7,99 euro al mese ed ha le medesime condizioni dell'opzione Standard salvo l’eliminazione della pubblicità e la possibilità di vedere film e serie tv su un solo dispositivo alla volta. Un’altra offerta riguarda Netflix “Premium” la quale è priva di pubblicità e con la possibilità di vedere tutti i contenuti. Il plus di questo servizio riguarda la possibilità di collegare fino a quattro utenti ed è possibile arrivare a sei con un’aggiunta di 4,99 euro al mese.

Amazon Prime Video

Il servizio di video on demand di proprietà della società statunitense creata da Tim Cook consente di vedere contenuti esclusivi. La differenza tra Amazon Prime e Amazon Prime Video è che il primo è un un insieme di servizi in abbonamento a 49,90 euro all'anno che include anche il servizio di streaming di contenuti video flat e on-demand. Solo per una mensilità è possibile vedere Amazon Prime video attraverso la prova gratuita cliccando su "Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni". Inoltre è consentito acquistare o noleggiare contenuti aggiuntivi e si chiamano “Prime Video Channels”.

Disney Plus, TIM Vision e DAZN

Un’altra alternativa riguarda Disney+, una piattaforma firmata Disney che include contenuti Pixar, Marvel, Star Wars e molto altro. L’abbonamento mensile costa 8,99 euro e quello annuale 89,90 euro. L’accesso ai contenuti rimane invariato per tutti e due i piani e non si possono acquistare contenuti extra. TIM Vision, invece, può essere attivato dai clienti dell'Azienda con rete fissa e mobile oppure, da luglio 2021, è possibile attivarlo anche da altri utenti con un gestore diverso. L’offerta include serie TV, film e cartoni e alcuni programmi Mediaset trasmessi senza interruzioni pubblicitarie. Un’altra offerta riguarda DAZN, l’abbonamento ha un costo a partire da 29,99 euro al mese e consente di accedere a contenuti live e non. È pensato prevalentemente per visionare contenuti di tipo sportivo e propone anche il piano DAZN PLUS che costa 44,99 euro al mese per 12 mesi ed è possibile vedere tutti gli sport disponibili. Le variazioni di prezzo riguardano il numero di dispositivi registrabili, di riproduzioni simultanee e di reti internet.