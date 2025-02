Cos'è il Pig Butchering e come non cadere nella truffa che porta al collasso finanziario

Ascolta ora 00:00 00:00

Il pig butchering è una delle truffe online più sofisticate e devastanti, che sfrutta una lunga fase di manipolazione psicologica per ottenere un enorme guadagno finanziario a spese della vittima. Il termine "pig butchering" (letteralmente, "macellazione del maiale") fa riferimento al processo in cui i truffatori alimentano e preparano le loro vittime per un lungo periodo, facendole credere in una relazione genuina o in un'opportunità di investimento vantaggiosa, per poi abbatterle finanziariamente al momento giusto. Ecco come non caderci.

La strategia

I truffatori, operando con una struttura altamente organizzata, creano falsi profili sui social media o piattaforme di dating, cercando di guadagnarsi la fiducia delle vittime. La truffa può coinvolgere una serie di tecniche psicologiche complesse come il "mirroring" (imitare i comportamenti della vittima per rafforzare il legame emotivo) e il "rafforzamento positivo" (ricompensare la vittima per comportamenti che avvicinano alla truffa), fino a far credere alla vittima di essere coinvolta in investimenti di successo o in relazioni sentimentali promettenti. Queste operazioni sono spesso supportate da tecnologie avanzate, come l'intelligenza artificiale per generare deepfake che rendono ancora più credibili le false identità. I truffatori non operano mai da soli; fanno parte di una filiera che include sviluppatori di malware, venditori di dati personali, esperti di marketing digitale e persino broker di criptovalute. Questa rete consente loro di mirare a un numero elevato di vittime e di rendere l'intero processo estremamente scalabile.

L'impatto economico

Se in passato il pig butchering era focalizzato principalmente sulle vittime in Cina, oggi i truffatori hanno ampliato i loro orizzonti, spostando il loro bersaglio verso i Paesi occidentali, come gli Stati Uniti e l'Europa. Questo cambiamento è in parte dovuto alla crescente pressione da parte della Cina sui gruppi criminali che truffavano i propri cittadini, costringendoli a cercare nuove vittime in mercati più ricchi e meno protetti. Questo ha portato a una drammatica esplosione delle perdite economiche. Nel 2023, negli Stati Uniti, le perdite causate dalle truffe online hanno superato i 10 miliardi di dollari, e il fenomeno è destinato a crescere ulteriormente man mano che i truffatori perfezionano le loro tecniche e si adattano alle nuove tendenze tecnologiche.

Come si può presentare la truffa

Il pig butchering ha assunto molteplici forme. Inizialmente associato principalmente alle truffe romantiche, oggi coinvolge anche altri ambiti, come investimenti in criptovalute su piattaforme fittizie, schemi Ponzi digitali e progetti finanziari esclusivi. Le vittime sono indotte a credere che stiano facendo investimenti profittevoli, solo per scoprire troppo tardi che i fondi sono scomparsi senza lasciare traccia. Gli scammer utilizzano manuali dettagliati su come manipolare psicologicamente le persone, e ogni dettaglio viene studiato per aumentare la dipendenza emotiva della vittima dal truffatore, fino a quando non viene svelata la verità e i soldi vengono rubati. Un altro aspetto preoccupante di queste truffe è il riciclaggio del denaro. Una volta che i truffatori ottengono i fondi, li trasferiscono attraverso complesse reti di criptovalute e piattaforme sospette, rendendo difficile tracciare l’origine dei proventi illeciti.

In molti casi, il denaro viene reinvestito in beni di lusso, immobili e altre attività apparentemente legittime, nascondendo efficacemente le tracce delle transazioni fraudolente. Alcuni fondi finiscono anche in casinò online o in paradisi fiscali, dove le autorità faticano a monitorare i flussi di denaro.