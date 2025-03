Prezzi delle abitazioni in aumento nel quarto trimestre 2024

Ascolta ora 00:00 00:00

Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel quarto trimestre del 2024 l'indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab) acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento è aumentato dello 0,7% rispetto al trimestre precedente e del 4,5% nei confronti dello stesso periodo del 2023, in accelerazione rispetto al +3,8% registrato nel terzo trimestre 2024.

Questo incremento è stato principalmente trainato dai prezzi delle abitazioni nuove, che hanno registrato un aumento del 9,4%, in accelerazione rispetto al +8,9% del trimestre precedente. Le abitazioni esistenti hanno invece visto una crescita più contenuta, pari al 3,4%, anch'essa in aumento rispetto al +2,7% del terzo trimestre.

A livello territoriale, tutte le ripartizioni geografiche hanno registrato tassi tendenziali positivi. La crescita è stata particolarmente sostenuta nel Nord-Est e nel Sud e Isole, con incrementi rispettivamente del 4,9% e del 5,1%. Nel Nord-Ovest e nel Centro, gli aumenti sono stati più contenuti, pari al 4,3% e al 3,8% rispettivamente.

Nelle principali città italiane, Milano ha registrato un incremento dei prezzi delle abitazioni del 3,8%, in flessione rispetto al +7,0% del trimestre precedente. A Roma, la crescita si è attestata al 3,5%, in lieve diminuzione rispetto al +4,4% del trimestre precedente. Torino ha visto un rialzo tendenziale più contenuto, pari al 2,5%, tornando positivo dopo il -2,3% del terzo trimestre.

In media, nel 2024, i prezzi delle abitazioni sono aumentati del 3,2% rispetto all'anno precedente, con un incremento più marcato per le abitazioni nuove (+7,9%) rispetto a quelle esistenti (+2,2%).

Questi andamenti si sono manifestati in un contesto di crescita dei volumi di compravendita, con una variazione tendenziale del +7,6% registrata nel quarto trimestre 2024 dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate per il settore residenziale, dopo il +2,7% del trimestre precedente

Rispetto alla media del 2010, primo anno per il quale è disponibile la serie storica dell'Ipab, nel 2024 i prezzi delle abitazioni evidenziano un netto calo (-5,4%), dovuto alla diminuzione dei prezzi delle abitazioni esistenti (-15,0%) a fronte

dell'aumento di quelli delle abitazioni nuove (+30,1%).

Il tasso di variazione acquisito, o trascinamento, dell'Ipab per il 2025 risulta pari a +1,7%, con un +5,3% per le abitazioni nuove e un +0,9% per le abitazioni esistenti.