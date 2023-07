"Prorogare le scadenze fiscali": centro-destra in pressing. Ma c'è il problema dei contii

Lega e Forza Italia chiedono una proroga di almeno tre settimane per le scadenze fiscali previste per il 31 luglio spostando così il termine al 21 agosto. La richiesta riguarda sia i territori colpiti dalle calamità naturali o dagli incendi che tutti i contribuenti.

La situazione

I calcoli effettuati dai membri di Forza Italia evidenziano una situazione complicata, infatti si contano ben 242 scadenze fiscali che vengono racchiuse in soli 15 giorni. Questo, unito a tutti gli adempimenti relativi alla gestione dei modelli 730, le cinque finestre temporali per l'invio delle dichiarazioni e la gestione di avvisi bonari, crea una vera e propria concentrazione di adempimenti per i contribuenti e i liberi professionisti.

La richiesta dei forzisti

Paolo Barelli, presidente di Forza Italia alla Camera, e Vito De Palma, forzista appartenente alla Commissione Finanze, sottolineano l'importanza di uno slittamento del pagamento delle imposte per permettere ai contribuenti di avere maggiori giorni a disposizione per adempiere a queste incombenze con maggiore agio. Tuttavia, la questione non è di facile soluzione, poiché l'Erario ha bisogno di raccogliere fondi per far fronte alle esigenze della pubblica amministrazione.

La parola al Mef

Nel frattempo Alberto Gusmeroli e Massimo Bitonci, entrambi leghisti, hanno chiesto una proroga per tutti i contribuenti. Il Mef si è detto disponibile ad applicare uno slittamento mirato. Infatti Maurizio Leo, viceministro del ministero dell’Economia e Finanze, ha aperto a un possibile rinvio ma ha però chiarito: "Abbiamo una difficoltà enorme, quella dei conti pubblici. I flussi che derivano dall'autotassazione servono a tutte le esigenze della pubblica amministrazione". Resta quindi da vedere come il governo italiano gestirà questa richiesta e se sarà in grado di concedere una proroga delle scadenze fiscali per dare respiro ai contribuenti italiani, consentendo loro di adempiere agli obblighi in modo più agevole e sereno.