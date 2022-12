Quali patologie danno diritto al prepensionamento

Il prepensionamento per patologie

La pensione di vecchiaia anticipata , così come suggerisce il nome, è strumento per uscire dal mondo del lavoro prima di raggiungere i normali termini imposti dalle leggi. Si applica solo ai dipendenti del comparto privato e sottostà a requisiti specifici:

61 anni di età anagrafica per gli uomini, 56 anni di età per le donne

Ape sociale

Nel caso in cui la patologia corrisponda con un’incapacità lavorativa almeno del 75% scattano agevolazioni relative al versamento dei contributi: per ogni anno di lavoro effettivo, al richiedente vengono riconosciuti due mesi di contributi aggiuntivi per un periodo massimo di cinque anni dal momento in cui gli è stata concessa l’invalidità.