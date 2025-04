Dall'aspirapolvere al ferro da stiro: ecco quanto pesano davvero in bolletta

Ascolta ora 00:00 00:00

Provvedere a mantenere pulita la casa significa sostanzialmente stanziare un budget non solo per acquistare i prodotti necessari, come ad esempio detersivi e disinfettanti, ma soprattutto per coprire le spese relative al consumo energetico degli elettrodomestici più utilizzati.

Ovviamente c'è un impatto concreto sulla bolletta per ciasciuno di essi, che può aumentare non solo a seconda della tipologia dell'apparecchio elettronico ma anche a causa della frequenza di utilizzo. In media, secondo quanto emerso da una recente analisi effettuata dagli esperti di Facile.it, ciascuna famiglia spende all'incirca 300 euro annuali, considerando il consumo di un nucleo familiare tipo, pari a 2.700 kWh ogni 12 mesi, e un costo dell'energia di 0,29 kWh.

Quando si parla di elettrodomestici da utilizzare per tenere pulita e in ordine la casa, in cima alla lista c'è la lavatrice, scelta al primo posto da 9 italiani su 10. Ma qual'è il suo impatto in bolletta? Considerando un modello con capacità di carico di 9kg appartenente alla nuova categoria energetica F, usare questo elettrodomestico costa circa 25 centesimi per ciascun lavaggio: un utilizzo ogni 2 giorni si traduce con una spesa di 46 euro l'anno, che diventano quindi più di 90 se si fa una lavatrice al giorno.

Subito dietro tra le preferenze degli italiani c'è la lavastoviglie, usata da 1 famiglia su 3. Ipotizzando un modello da 13 coperti riferibile alla classe di consumo F come sopra emerge una spesa superiore rispetto a quella della lavatrice: ogni carico pesa 30 centesimi, il che significa spendere 55 euro se si usa ogni 2 giorni e più di 100 euro per un utilizzo quotidiano.

Al terzo posto uno degli elettrodomestici che consumano di più in assoluto, il ferro da stiro, selezionato dal 28% degli intervistati: usare solo due volte alla settimana un apparecchio elettronico da 2.200 kWh significa spendere 66 euro l'anno.

Quarta piazza per l'asciugatrice, la quale, come intuibile, consuma decisamente di più rispetto alla lavatrice: una da 9 kg di carico di categoria A++ pesa 50 centesimi per ogni ciclo. In soldoni sono 85 euro ogni 12 mesi se si utilizza a giorni alterni.

Anche l'aspirapolvere risulta tra gli elettrodomestici più usati, e in questo caso le oscillazioni circa i consumi sono molto ampie, vista la grande varietà di pezzi disponibili sul mercato.

Utilizzare due ore alla settimana un modello da 900 kWh significa stanziare un budget annuale da 14 euro. Ancora maggiori i consumi delle: la stessa frequenza di utilizzo pesa ben 45 euro l'anno.