Quanto costa Sanremo agli italiani? Tutte le cifre del festival

Chi paga il Festival di Sanremo? Lo show che si sta svolgendo in questi giorni pone delle domande in merito all’aspetto economico. L’evento è al centro di discussioni e polemiche anche per quanto riguarda le uscite, è quindi bene provare ad analizzare le voci di spesa. Ecco quanto costa agli italiani lo spettacolo in onda su Rai 1.

I costi

Bisogna fare una premessa: è possibile fare delle stime ma non sarà possibile fornire una cifra precisa in quanto la Rai non pubblica la somma esatta che viene versata per lo show. Quest’ultima edizione, secondo le previsioni, dovrebbe aggirarsi attorno ai 20milioni di euro. Nonostante non ci siano i resoconti dettagliati con le rispettive voci specifiche, possiamo comunque basarci su alcune ricerche effettuate lo scorso anno fatte da Banca Ifis e da Il Sole 24 Ore. Stando ai dati le spese per il Festival vanno mediamente dai 17 ai 18 milioni di euro che possono variare in base alle scelte di gestione e organizzazione.

I cachet

Le uscite maggiori riguardano i cachet, tra questi quello di Amadeus che dovrebbe essere, stando alle indiscrezioni, di circa 450mila euro. Inoltre quattro dei cinque co-conduttori dovrebbero, invece, incassare 25mila euro per la singola puntata alla quale parteciperanno. Il ruolo in questione viene ricoperto da Giorgia, Marco Mengoni, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. In tutto si tratta di 100mila euro, cifra alla quale si devono sommare i 50mila euro che, probabilmente, percepirà Fiorello. I cantanti partecipanti, stando alle stime di Money, riceveranno 53mila euro, con un extra di 5mila euro per i duetti. Aggiunti a ciò, ci sono 1,6 milioni di euro per l'affitto del Teatro Ariston da dicembre, che include anche 160 persone fornite dalla proprietà. In sintesi, come anticipato, la Rai investe circa 18 milioni di euro.

Il canone Rai

In merito al canone Rai possiamo considerare i dati del 2021 dove le entrate provenienti da questa voce hanno sfiorato gli 1,82 miliardi di euro, contro gli 1,72 dell'anno prima, con introiti da canone per utenze private da 1,71 miliardi contro gli 1,64 miliardi dell'anno prima. Specifichiamo che l’ultimo bilancio dal quale è possibile stilare la cifra è quello appunto del 2021. Il canone è diminuito nel 2024 ma comunque il pagamento da parte dei cittadini contribuisce, anche se in maniera marginale, a sostenere il Festival. In merito alle altre entrate possiamo affermare che una delle fonti proviene dalla raccolta pubblicitaria. Nel 2021, la Rai ha ottenuto 38 milioni di euro dagli investimenti pubblicitari.