Raccomandata market: cos'è e come capire il mittente dal codice identificativo

Ricevere una raccomandata, soprattutto se inattesa (quindi non parliamo di carte bancomat o di credito, o di altro genere di comunicazioni “indolori”), desta sempre qualche preoccupazione nel destinatario, soprattutto quando il recapito è avvenuto in nostra assenza e venga rilasciato un avviso di giacenza. Fra le varie tipologie di questo documento, vi è anche la raccomandata market, inviata da alcuni enti pubblici o privati tramite Poste Italiane, dal contenuto generalmente molto rilevante e con valore legale. Spesso può trattarsi di notifiche di atti giudiziari o multe stradali. Cerchiamo di saperne di più, in modo da essere più “preparati” all’arrivo di un documento di questo tipo.

Raccomandata: che cos’è e quanti tipi ne esistono

Premesso che ciò di cui tratteremo in questa sede non ha nulla a che vedere con il sistema di “collocamento alternativo” molto diffuso ancora oggi nel nostro Paese e che prende lo stesso nome, possiamo definire quello della raccomandazione un servizio di numerazione univoca degli oggetti della spedizione e relativa annotazione su appositi registri, al fine di evitare furti e smarrimenti. Proprio per questo, il documento è concepito per essere consegnato direttamente al destinatario, o ad un soggetto da esso delegato, qualora sia impossibilitato a riceverlo. Ne fanno uso sia i privati che alcuni enti pubblici e altri operatori come ad esempio le banche.

Ne esistono differenti tipologie: Raccomandata, Raccomandata 1, Raccomandata Da Te, Raccomandata internazionale, cui si aggiungono Raccomandata Pro, Raccomandata Smart e Raccomandata Extradoc. Per alcune di esse è prevista la ricevuta di ritorno, o avviso di ricevimento, che permette di inviare posta con conferma dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario tramite una cartolina che torna al mittente. È importante conoscere i primi numeri del codice raccomandata perché ci può aiutare a riconoscere il mittente di tale comunicazione, nonché il tipo di messaggio ricevuto, generando meno palpitazioni prima di recarsi in posta per ritirare la comunicazione.

Raccomandata market

Entrando più nello specifico, la raccomandata market, che appartiene alla categoria di quelle con conferma di ricezione, viene utilizzata in genere da enti pubblici e privati per inviare, tramite Poste Italiane, notifiche di carattere legale, come multe stradali e atti giudiziari. I soggetti da cui è possibile ricevere una raccomandata di questo genere sono INPS, Agenzia delle Entrate, tribunali, enti privati come compagnie assicurative, Polizia stradale. Ne esistono di varia natura e sono tutte contrassegnate da un codice specifico. Si può procedere all’identificazione del mittente recandosi sul portale di Poste Italiane, attraverso la funzione “ricerca di spedizione”. Il contenuto può essere identificato con le tre cifre iniziali del codice.

Nel caso in cui il postino non trovi nessuno in casa, la raccomandata viene identificata tramite il codice presente sotto il codice a barre nell’avviso di giacenza che è tenuto a rilasciare. Così sarà possibile capire quale tipo di raccomandata ci aspetta. Gli altri elementi che permettono al destinatario di riconoscere il contenuto sono il colore e il codice identificativo.

Il colore bianco vuol dire che all’arrivo del postino nessuno era presente in casa; il tempo di giacenza è di 30 giorni e il ritiro potrà avvenire presso l’ufficio postale di riferimento. Scaduto il tempo, la raccomandata tornerà al mittente (conservando però il proprio valore giuridico).

Il colore verde identifica invece un avviso per atti giudiziari e può contenere, ad esempio, documenti provenienti da un tribunale civile o da autorità amministrative. Il tempo di giacenza in questo caso è di sei mesi, ma la notifica di giacenza arriva dopo 10 giorni.

Come si riconosce una raccomandata: i codici

Abbiamo detto che il codice presente sull’avviso di giacenza permette di identificare la tipologia della raccomandata. Tale codice è composto di 12 numeri, dei quali i primi tre servono ad identificare il tipo di comunicazione e chi la invia. I codici più utilizzati per le raccomandate market sono 13, 78, 616, 630, 648, 649, 665, 685, 689, 788.

Tra quelli più comuni, il codice 13 contraddistingue una raccomandata semplice, ovvero inviata da un privato alla Posta, consegnata solitamente in circa 5 giorni lavorativi, il 78 indica un atto giudiziario (come ad esempio un provvedimento notificato dal tribunale), ma non si può escludere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate (associata anche al codice 648) su controlli relativi alla dichiarazione dei redditi. Proseguendo, i codici 665 o 649 riguardano recupero crediti, solleciti di pagamento, ma anche il rinnovo di un Bancomat o un rimborso 730. Il 685 può riferirsi a un sollecito di pagamento per un bollo o una bolletta non pagata; ancora: le raccomandate con codici 695 e 696 possono contenere cartelle esattoriali, ma anche richieste di pagamento di canone Rai o bollo auto. Infine, una comunicazione “targata” 685, 786 o 787 corrisponde ad un sollecito di pagamento ma può riguardare più specificatamente una multa, un’imposta (come IMU o TARI), un bollo o una bolletta.

Ricapitolando, i codici delle raccomandate market aiutano a identificare mittente e natura della comunicazione. È sempre importante però verificare il contenuto della raccomandata per determinare l’azione appropriata e risolvere eventuali questioni legali o amministrative.

Codici particolari associati alle raccomandate market

Raccomandata market 688. Contrassegna una forma di comunicazione utilizzata principalmente dall’Agenzia delle Entrate per notifiche riguardanti la situazione fiscale del destinatario, nello specifico avvisi di accertamento (su eventuali incongruenze o irregolarità rilevate nella dichiarazione dei redditi), richieste di documentazione, comunicazioni relative a rimborsi fiscali (un rimborso IRPEF o di altre imposte, con dettagli sul rimborso come importo e modalità di erogazione), altre comunicazioni fiscali (come ad esempio notifiche riguardanti le imposte locali, tributi o sanzioni amministrative). È importante prestare attenzione al contenuto di tale raccomandata e rispondere prontamente a eventuali richieste, così da evitare sanzioni o problemi con il Fisco.

Raccomandata market 6970. Le raccomandate contraddistinte da questo codice, sono in genere comunicazioni inviate dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per informazioni e notifiche relative alla previdenza sociale e l’assistenza. Le comunicazioni possono riguardare pensioni (notifica dell’importo mensile, date di pagamento o eventuali modifiche al piano pensionistico), contributi (richiesta di pagamento di contributi arretrati, comunicazione di eventuali irregolarità contributive o richiesta di chiarimenti su posizione lavorativa e previdenziale), prestazioni assistenziali (assegno di maternità, assegno per il nucleo familiare, bonus bebè o altre forme di sostegno economico erogate dall’istituto), contenziosi (ricorso amministrativo o procedimento giudiziario). In caso di dubbi o necessità di chiarimenti, è consigliabile contattare direttamente l’ente tramite i canali di assistenza previsti.

Raccomandata market con codice 689. Riguarda di solito mancati pagamenti o situazioni debitorie legate a tasse, cartelle esattoriali, IMU o, anche in questo caso, comunicazioni dall’INPS. Più nel dettaglio, le comunicazioni potrebbero riguardare cartelle esattoriali (mancati pagamenti di cartelle emesse dall’Agenzia delle Entrate o altri enti creditori, e dunque informazioni su debito, importo dovuto, scadenza e modalità di pagamento), tasse (mancato pagamento di IRPEF, l’IVA o altre tasse locali, eventuali interessi di mora e sanzioni applicate, nonché informazioni su come regolarizzare la situazione), IMU (mancato pagamento dell’IMU, importo dovuto, scadenza e modalità di pagamento), comunicazioni INPS (mancato pagamento di contributi previdenziali o assistenziali). Anche in questo frangente il tempismo è impotante, effettuando i pagamenti dovuti o fornendo le informazioni richieste. Ignorare la raccomandata può portare a ulteriori sanzioni, come interessi di mora, pignoramenti o azioni legali. Se si ritiene che vi siano errori o imprecisioni, è importante contattare l’ente emittente al più presto, per poter discutere la situazione e, se necessario, presentare richiesta di rettifica o reclamo.

Raccomandata market senza codice e 6969

Nel caso in cui si riceva una raccomandata market priva di codice, potrebbe trattarsi di una comunicazione generica o di un avviso non standardizzato. Anche qui vale il consiglio di contattare subito il mittente o recarsi in Posta per ritirare la raccomandata e verificarne il contenuto. Non è possibile invece associare un significato specifico al codice 6969: potrebbe trattarsi di un banale errore nel codice o di comunicazione non standardizzata. La cosa migliore da fare è verificare quanto prima il contenuto della raccomandata.

Se non viene ritirata

Non aver ricevuto una raccomandata può dipendere da cause diverse, dalla mancata consegna al rifiuto di ritirarla dal postino da parte del destinatario. Può anche accadere che l’avviso di giacenza venga lasciato in maniera poco “ortodossa” (non nell’apposita cassetta delle lettere, ma anche solo vicino al citofono o attaccato con adesivo sul portone, come chi scrive ha avuto modo di riscontrare e segnalare) e dunque possa essere andato perso. Ebbene, anche se il destinatario non ricevesse la raccomandata, gli effetti giuridici della comunicazione rimarranno comunque validi. Trascorso il periodo di giacenza, durante cui la raccomandata market sarà disponibile per il ritiro, questa verrà rispedita al mittente, dando per acquisito che, a norma di legge, il destinatario sia a conoscenza dell’atto in questione, salvo rare eccezioni: qualora infatti non si sia potuta ritirare la raccomandata per comprovati motivi di salute, come ad esempio un ricovero ospedaliero, la notifica per compiuta giacenza cadrà e il messaggio non sarà ritenuto ricevuto.