Rapida: l'auto creata dagli studenti Ied con Italdesign

Che tipo di auto guideranno i giovani del futuro? La Rapida potrebbe rappresentare una risposta concreta a questa domanda. Questa concept car è il frutto del lavoro degli studenti del Master in Transportation Design dell'Ied Torino, che, in collaborazione con Italdesign, hanno progettato un’auto pensata per una nuova generazione di automobilisti. Il progetto ha messo al centro i giovani, cercando di soddisfare le loro esigenze sia estetiche che funzionali, offrendo un'auto che fosse al tempo stesso sportiva, innovativa e pratica.

Un progetto globale

Ventidue studenti provenienti da undici paesi diversi hanno partecipato a questo ambizioso progetto, lavorando insieme come un vero e proprio team di designer. L’intero processo si è svolto sotto la guida di Italdesign, che ha fornito supporto tecnico e professionale, e dei docenti dell’IED Torino, che hanno monitorato l’avanzamento del lavoro. Come sottolinea Felipe Rey Barberi, uno degli studenti coinvolti: "Abbiamo cercato di creare un’auto che non fosse solo bella, ma anche sportiva e funzionale, con un’esperienza di guida che ricordasse quella di un go-kart". Nonostante le difficoltà e le lunghe ore di lavoro, il team ha portato a termine il progetto con successo, creando un modello di cui sono tutti profondamente orgogliosi.

Un design pensato per la Generazione Z

La Rapida si presenta come una fastback lunga 4510 mm, caratterizzata da linee nette e decise, con un design che richiama il JDM giapponese (Japanese Domestic Market), molto apprezzato dalla Generazione Z. Questo stile affonda le sue radici nei mondi dei manga e dei videogiochi, elementi culturali che questa generazione ama e riconosce. L’aspetto futuristico e sportivo della vettura si integra perfettamente con i valori di dinamismo e innovazione che i giovani cercano oggi nelle automobili.

Un’auto versatile e funzionale

Oltre al design accattivante, la Rapida è stata pensata per essere un’auto davvero versatile. Sebbene il suo aspetto sportivo suggerisca una vettura dedicata principalmente alla città, in realtà la Rapida è pronta a soddisfare esigenze diverse.

La progettazione ha incluso la possibilità di montare accessori come barre porta-sci o porta-bici, rendendo il veicolo ideale anche per le gite fuoriporta e le attività all’aria aperta. Questo approccio si basa sul concetto di “archiduality”, un termine creato dagli stessi studenti per descrivere un’auto che coniuga estetica, sportività e funzionalità, senza rinunciare alla praticità quotidiana.