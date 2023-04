Rc auto, la rata vola a marzo: +18%. La classifica delle regioni più care

Brutte notizie per gli automobilisti italiani. Il premio medio negli ultimi 12 mesi è cresciuto del 18% arrivando a più di 525 euro. E' quanto emerge da uno studio dell’Osservatorio Facile.it secondo cui il premio medio pagato per un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 18% arrivando a più di 525 euro.

L’analisi

L’analisi, basata su un campione di oltre 13.300.000 preventivi e relative quotazioni, racconta che nell’ultimo anno i premi Rc auto hanno cominciato a salire in maniera graduale e costante. La causa principale degli aumenti è dovuta al costo crescente dei sinistri, al prezzo dei pezzi di ricambio, alla manodopera e all'inflazione. Tutti fattori che contribuiscono a rendere le riparazioni più onerose.

Le regioni sul podio per incrementi

L’Abruzzo è in testa per tasso di aumento maggiore. Lo scorso mese i premi sono saliti, rispetto a marzo 2022, mediamente del 25,1%. Puglia e Marche si classificano al secondo posto. Le due regioni hanno segnato un aumento della tariffa media pari al 24,4%. Lazio e Friuli-Venezia Giulia si posizionano sul gradino più basso del podio. Entrambe le regioni, in soli 12 mesi, hanno registrato un aumento del 22,2%.

Il podio per Rc più alta in assoluto

In termini di valore assoluto, la Campania è, ancora una volta, la regione con prezzi più alti d’Italia. Nel mese di marzo 2023, per assicurare un veicolo a quattro ruote occorrevano, mediamente, 943,76 euro, ovvero il 79,4% in più rispetto alla media complessiva nazionale. Tra le aree con Rc elevato si posiziona la Puglia, che, rispetto all’anno scorso, supera di un gradino la Calabria, con un premio medio di 604,39 euro.

Le regioni meno care

C’è anche un altro lato della medaglia più conveniente, quello che riguarda le regioni della Penisola con l’Rc meno oneroso. La regione più economica da questo punto di vista è il Friuli-Venezia Giulia che guadagna, anche quest’anno, la posizione migliore. A marzo 2023 occorrevano, in media, 370,23 euro per assicurare il proprio veicolo a quattro ruote.