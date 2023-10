Rc auto, come risparmiare al massimo

In un periodo particolarmente complesso dal punto di vista economico anche chi deve pagare l’assicurazione RC auto ha necessità di risparmiare. Come abbiamo visto in questo articolo le tariffe sono aumentate parecchio, ecco quindi qualche strategia per spendere meno sull’RC auto.

Confrontare le offerte e la franchigia

La prima cosa da fare è confrontare le offerte di diverse compagnie assicurative. Utilizzare siti web o app di comparazione online per trovare le migliori tariffe e le coperture più adatte alle tue esigenze è una buona strategia. Inoltre aumentare la franchigia, ovvero la somma da pagare in caso di sinistro prima che l'assicurazione copra il resto, può abbassare il premio assicurativo. È bene assicurarsi di poter coprire questa somma in caso di incidente.

Prudenza e sicurezza

Mantenere un buon record di guida senza incidenti può far ottenere sconti sulla polizza. È inoltre bene evitare multe e infrazioni stradali cercando di guidare in modo responsabile. Inoltre può aiutare l'installazione di dispositivi di sicurezza come allarmi antifurto e telecamere a bordo. Questo accorgimento può ridurre il rischio di furto o vandalismo, portando a sconti sull'assicurazione. Inoltre se si ha conducente aggiuntivo nella famiglia che guida raramente, dichiaralo come "guidatore occasionale" per risparmiare.

Chilometraggio

Guidare meno chilometri all'anno può diminuire il costo dell'assicurazione per questo è bene utilizzare mezzi alternativi per gli spostamenti quotidiani se possibile. Inoltre bisogna verificare se la compagnia assicurativa offre programmi di sconto per studenti, anziani, membri di associazioni o per l'utilizzo di dispositivi di monitoraggio della guida.

Pagamenti annuali o semestrali

Invece di pagare l'assicurazione mensilmente, è meglio optare per i pagamenti annuali o semestrali. Spesso, le compagnie offrono sconti per questo tipo di pagamento. Inoltre è consigliabile rivedere la propria polizza assicurativa per assicurarsi che sia ancora adeguata alle esigenze.