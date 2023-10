Rc auto, la stangata di settembre: ecco tutti gli aumenti

Non si fermano gli aumenti sull'Rc auto che nel mese di settembre appena trascorso ha visto rincari monstre anche del 27,9% in più rispetto allo stesso mese del 2022: l'assicurazione per un mezzo a quattro ruote è arrivato a 614 euro di media, una stangata di oltre 130 euro in più rispetto a 365 giorni fa. Sono questi i numeri sviscerati dall'Osservatorio di Facile.it che fotografano la situazione italiana con differenze anche importanti tra le varie Regioni.

"Rialzo costante"

" È da più di un anno che stiamo fronteggiando un rialzo costante delle tariffe dell'assicurazione auto, trend che non sembra rallentare Nel contesto attuale - caratterizzato da continui incrementi - confrontare le offerte disponibili sul mercato può rivelarsi fondamentale per trovare il prodotto più adatto alle proprie esigenze e risparmiare", ha dichiarato Andrea Ghizzoni, managing director Insurance di Facile.it. Rispetto a un anno fa, da nord a sud gli aumenti sono stati in doppia cifra ma bisogna fare alcuni distinguo con alcune zone d'Italia che si "salvano" dalla stangata.

Qual è la Regione più cara

Se è vero che i maggiori aumenti, in un anno, hanno interessato l'Umbria (+37,9%) seguita dal Lazio (+36%) e Sardegna (+34,4%), in senso assoluto è in Campania che l'Rc auto è il più caro d'Italia dal momento che occorrono più di mille euro (1.062,49 per l'esattezza) per assicurare un veicolo a quattro ruote, ossia il 73% in più rispetto alla media del Paese. Il caso Campania è clamoroso se si pensa che al secondo posto c'è la Calabria, staccatissima, con una media di 637 euro a veicolo seguita al terzo posto dalla Puglia con 665 euro di media. Viceversa, risparmiano tanto gli abitanti del Friuli-Venezia Giulia che si conferma come la più economica d'Italia con un'Rc che a settembre valeva mediamente 415,92 euro. È il Triveneto a far segnare i prezzi più convenienti visto che al secondo posto si trova il Trentino-Alto Adige (443,88 euro a veicolo) mentre al terzo posto si piazza la Lombardia con 474,38 euro.

Ecco le "voci" più richieste dagli automobilisti

A garanzia del proprio veicolo, gli italiani si preoccupano soprattutto dell'assistenza stradale in caso di guasto o qualsiasi altra problematica: il 43,6% ha infatti sottoscritto, nella propria Rc, questa voce. Subito dietro tra le coperture più richieste, anche se il distacco è notevole, ecco piazzarsi la garanzia degli infortuni a danno del conducente con il 19,2%. Al terzo posto si piazza la tutela legale (14,8%), seguono al 10,6% le coperture contro furto e incendio.