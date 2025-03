Ryanair lancia ił pacchetto "Prime", sconti sui biglietti: quanto costa e come funziona

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi vola con Ryanair ed è iscritto alla newsletter si sarà accorto che nelle ultime ore è arrivata una mail della compagnia low cost irlandese dove viene presentato "Ryanair Prime" che viene considerato un nuovo ed esclusivo programma dedicato ai viaggi con la possibilità di sconti, posti gratuiti e assicurazioni di viaggio.

Costi e vantaggi

Chi si iscrive pagherà 79 euro l'anno per poter usufruire di sconti esclusivi sui voli con le offerte mensili: il pacchetto prevedere che, rispetto a quando si acquista il classico biglietto, la scelta del posto sarà gratuito e senza alcun sovrapprezzo (adesso è valido soltanto con l'assegnazione casuale). Come detto, c'è anche una copertura assicurativa annuale sui voli. Ma quali sono i reali vantaggi? Il centro assistenza spiega che i membri avranno mail esclusive dove verranno informati per tempo su sconti e promozioni fino al termine della disponibilità ma che si possono prenotare " un numero illimitato di voli con tariffe Ryanair Prime ".

A chi è rivolto

" Ryanair Prime è limitato a un totale di 250mila membri in base all'ordine di arrivo ", spiega la compagnia irlandese. Per il momento potranno usufruire di questa possibilità, oltre ai residenti in Italia, soltanto ad Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Polonia, Portogallo e Spagna. Per poter sottoscrivere il pacchetto bisognerà aver compiuto 18 anni e avere un account valido che verrà aggiornato per mettere in luce lo stato di "Membro Ryanair Prime".

Cosa succede agli over 70

Ryanair mette subito in chiaro che le persone al di sopra dei 70 anni avranno delle limitazioni che si applicano alla copertura assicurativa: in pratica " non avranno diritto alla protezione medica ai sensi della copertura assicurativa di viaggio fornita da Ryanair Prime, ma potranno comunque beneficiare degli altri aspetti della copertura assicurativa", si legge tra le Faq.

I vantaggi sui posti

Come detto, con questo pacchetto non si avranno sovrapprezzi sulla scelta dei posti: nel dettaglio la compagnia fa sapere che ogni membro può prenotare fino a 12 posti gratuitamente per se stesso " e 12 posti gratuiti per il suo Ryanair Prime Companion in file designate su voli specifici senza costi aggiuntivi, in base alla disponibilità". Nel caso in cui non fossero disponibili posti, ecco che si procederà all'assegnazione casuale.

Il rinnovo

Chi decide di acquistare il pacchetto da 79 euro deve sapere che è già opzionato il rinnovo automatico: per non usufruire più dei servizi dopo l'anno sarà necessario annullare l'iscrizione quando verrà informato, a 30 giorni dalla scadenza, tramite una mail.

Il membro può scegliere di non rinnovare la propria iscrizione a Ryanair Prime in qualsiasi momento fino alla scadenza del periodo contrattuale esistente. L'e-mail informerà il membro di eventuali costi aggiuntivi del rinnovo dell'iscrizione a Ryanair Prime e di come disattivare il rinnovo automatico se lo desidera"