Dai bagagli al check in, su Ryanair cambia tutto. Come evitare multe salate da maggio 2025

Novità in arrivo per Ryanair: a partire da maggio 2025, la compagnia aerea introdurrà una serie di cambiamenti che potrebbero modificare l’esperienza di viaggio dei passeggeri. Tra le principali misure l'addio ai biglietti cartacei, controlli di sicurezza più rigidi e l’obbligo di arrivare in aeroporto con maggiore anticipo. Inoltre sono in arrivo nuove restrizioni sul bagaglio a mano. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Arrivare in anticipo in aeroporto

Ryanair raccomanda di arrivare con largo anticipo in aeroporto: almeno 40 minuti prima della partenza, per evitare sanzioni, come una multa di 100 sterline per chi arriva in ritardo. Per esempio, l’aeroporto di Dublino suggerisce di presentarsi due ore prima per voli a corto raggio e tre ore per quelli a lungo raggio, in modo da migliorare il flusso dei passeggeri e ridurre i ritardi.

I biglietti cartacei

A partire da maggio 2025, Ryanair abbandonerà definitivamente i biglietti cartacei, imponendo l’utilizzo esclusivo delle carte d’imbarco digitali tramite l’app ufficiale della compagnia. Di conseguenza, i passeggeri che non hanno effettuato il check-in online non potranno più richiedere una carta d’imbarco stampata in aeroporto, poiché non sarà più disponibile il servizio di stampa. Anche se sarà ancora possibile stampare il biglietto a casa, la compagnia non fornirà più assistenza per la stampa in aeroporto. Questa nuova politica ha l’obiettivo di ridurre i costi operativi e promuovere la progressiva eliminazione dei banchi di check-in fisici.

Bagaglio a mano

Ryanair ha introdotto restrizioni più severe per il trasporto del bagaglio a mano. I passeggeri potranno ancora portare gratuitamente una piccola borsa personale con dimensioni massime di 40x20x25 cm. Tuttavia, se il bagaglio supera queste misure, è prevista una multa fino a 70 euro, che dovrà essere pagata direttamente al gate.

Per chi desidera portare un secondo bagaglio a mano più grande, sarà possibile acquistare l'opzione Priority Boarding, che consente di imbarcare un ulteriore bagaglio in cabina. In alternativa, i bagagli più voluminosi dovranno essere registrati e trasportati in stiva.