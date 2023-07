Al via i saldi estivi, quanto spenderanno gli italiani?

I saldi estivi inizieranno a breve in tutta Italia e i cittadini sono pronti a spendere. L’81% degli intervistati verserà la stessa cifra o poco più rispetto al 2022. Gli appassionati di shopping, però, hanno risparmiato sulle bollette riducendo consumi e volumi energetici. Lo afferma lo studio Holiday Shopping Outlook di Bain & Company Italia. Dopo i consigli su come evitare le truffe nel periodo di sconti, ecco le cifre che spenderanno gli italiani per i saldi estivi.

Le cifre e i prodotti più acquistati

Quasi sei italiani su dieci hanno risparmiato sulle quantità acquistate ma sono pronti a spendere per i saldi estivi. In vista di uno degli eventi più atteso dagli appassionati di shopping il budget di spesa medio è di circa 176 euro a testa. L’abbigliamento sarà il prodotto più acquistato, infatti l’82% delle compere sarà rivolto a vestiti, scarpe e accessori. Anche i prodotti per la cura della persona saranno tra i protagonisti dei prossimi saldi estivi, il 29% degli intervistati acquisterà creme e molto altro per il benessere del corpo. Infine gli alimentari registreranno una spesa del 26%. Per quanto riguarda i capi sono particolarmente richieste maglie, magliette, canottiere e top (44%), gonne e pantaloni (41%), calzature (40%) e intimo (38%). Anche abiti (30%), borse (25%), biancheria per la casa (23%) e cinture (19%) sono tra i prodotti di abbigliamento che gli italiani cercheranno.

La scelta dei negozi di fiducia

L’indagine dell’ufficio studi di Confesercenti analizza le singole regioni e le cifre che si spenderanno per i saldi estivi. In Piemonte, per esempio, il budget complessivo sarà di 180 milioni di euro, in calo se confrontato con i 200 milioni degli sconti durante la stagione invernale. In generale ammonta al 70% il numero di acquirenti che approfitteranno dei saldi estivi e la metà degli appassionati di shopping comprerà nei negozi di fiducia e botteghe storiche. Inoltre almeno il 90% dei commercianti applicherà gli sconti. Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti ha affermato: "Neppure in occasione di questi saldi sono venute meno le cause che inducono i consumatori a tagliare le spese. Il caro-vita li costringe a concentrarsi su altre priorità: le bollette, i mutui. C'è solo da sperare che gli sconti allettanti e il vasto assortimento inducano i consumatori a cogliere le tante occasioni offerte dai nostri negozianti”.