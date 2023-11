Più di 200 scadenze fiscali in due settimane: ecco il calendario data per data

Sono ben 215 le scadenze fiscali che si verificheranno nelle prossime due settimane. Gli studi professionali sono al lavoro per rispettare le deadline stringenti. Il tour de force riguarda anche la gestione dell’invio dei dichiarativi del 30 novembre assieme ai controlli sul quadro RS di chi appartiene al regime forfettario. Le scadenze canoniche sono il 16, con l'IVA trimestrale, e il 30 novembre termine per presentare le dichiarazioni dei redditi dell'anno d'imposta 2022. Ecco tutte le scadenze fiscali in arrivo.

Il calendario

Il tour fiscale parte include tantissime scadenze, nello specifico ricordiamo il 15 novembre 2023 con la rivalutazione dei terreni detenuti fuori dal regime di impresa e posseduti all’1 gennaio 2023 assieme alle partecipazioni societarie. il 16 novembre è prevista la scadenza per i contribuenti persone fisiche che sono titolari di partita Iva che hanno scelto la rateizzazione assieme alla liquidazione periodica dell’IVA con l’utilizzo del modello F24. Sempre il 16 novembre è previsto il pagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del precedente mese con l'utilizzo del modello F24 assieme ai contributi della gestione separata INPS e quella di artigiani e commercianti. Infine scade l’ultima rata dell'autoliquidazione Inali 2023. Il 20 novembre 2023 scade il termine per il versamento dei contributi previdenziali Enasarco relativi alle provvigioni maturate nel trimestre luglio, agosto e settembre.

Le scadenze del 30 novembre

Il 30 novembre è decisamente il giorno più ricco di scadenze, infatti è previsto il termine per l’invio all'Agenzia delle Entrate dei Modelli Redditi (Ires, Irpef e Irap) del 2023 relativi al periodo d’imposta 2022. Inoltre per i contribuenti non titolari di partita IVA che hanno optato per la rateizzazione, scade l'ultima rata di versamento. Inoltre è prevista la deadline per il versamento del secondo acconto anno 2023 (ancora senza possibilità di rateizzazione) per IRAP, IRES; INPS gestione separata. I contribuenti Irpef titolari di partita Iva che hanno avuto ricavi inferiori a 170mila euro da quest’anno l’acconto Irpef scade il 16 gennaio 2024 e potrà essere rateizzato fino al 16 giugno. Per tutti gli altri il secondo acconto Irpef va versato in un unica soluzione entro il 30 novembre. Scade inoltre il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2023. Il codice tributo da utilizzare è 2523. Infine per chi ha optato per la rateizzazione, scade il termine (fatto salvo il lieve inadempimento di 5 giorni) per il versamento della seconda rata della rottamazione quater pari al 10% del debito.