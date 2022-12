Scatta la stretta sul reddito di cittadinanza: respinte 240mila domande

Finalmente la stretta sul reddito di cittadinanza inizia a farsi sentire: nei primi dieci mesi del 2022 ma soprattutto nelle ultime settimane sono state 240mila le domande che l'Inps ha respinto perché i richiedenti non avevano i requisiti necessari per poter sfruttare la misura statale.

"Indebita percezione"

Nello specifico, altre 50mila domande sono tutt'ora sotto la lente di ingrandimento dell'Istituto perché potrebbero non possedere i requisiti necessari. In pratica, una domanda su 10 viene sistematicamente respinta visto che fino al 31 ottobre sono pervenute circa un milione e 290mila richieste. " Il Reddito di Cittadinanza è stato oggetto di ampio dibattito istituzionale e di particolare attenzione mediatica anche in occasione delle verifiche di accertati casi di indebita percezione della stessa" . Invece, secondo la tabella pubblicata dall'Inps, al 30 settembre sono addirittura più di 456mila le domande respinte, quasi 265mila le misure decadute e poco più di 60mila quelle revocate.

Rafforzati i controlli

Con il nuovo governo il passo è chiaro: in due mesi sono stati intensificati i controlli " nell’ottica di prevenire ed individuare i comportamenti opportunistici e fraudolenti ", scrive l'Inps. Più vigilanza significa meno possibilità di dar modo ai furbetti di approfittarne: sono stati rafforzati anche i controlli sulle dichiarazioni rese con controlli antifrode. E poi, come ricorda IlMessaggero, vengono incrociati i dati delle domande con le Dsu (Dichiarazioni Sostitutive Uniche) con i dati e le informazioni già presenti negli archivi dell'Inps. Tutto ciò intende scoraggiare, in partenza, chi si presta a false dichiarazioni oppure omette la tipologia di lavoro dei familiari pur di percepire il sussidio statale.