Sciopero trasporto pubblico di venerdì 17, tutto quello che c’è da sapere

Sono diversi i motivi per cui il sindacato Usb Lavoro privato ha indetto uno sciopero. Tra le recriminazioni i rappresentanti dei lavoratori del trasporto pubblico invocano il riconoscimento dell’importanza del ruolo che ricoprono e, allo stesso tempo, il sindacato reclama migliori trattamenti salariali anche per i neoassunti e maggiore sicurezza per tutti gli addetti al settore, invocando anche l’introduzione del reato di "omicidio sul lavoro".

Questo sciopero anticiperebbe una manifestazione a livello nazionale, fissata per il prossimo 3 marzo e veicolata verso il Nomentano, a Roma, dove ha sede il ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili.

Come sempre accade durante gli scioperi, i trasporti sono tenuti rispettare delle fasce di garanzia per gli utenti.

Milano e Roma

I lavoratori iscritti alle sigle Usb Lavoro privato e Al Cobas non presteranno servizio dalle 8.45 fino alle 15 e poi dalle 18 a fine servizio.

Trenord aderisce alle agitazioni sindacali ma garantendo il servizio tra le 6 e le 9 di mattina e poi tra le 18 e le 21.

Nella Capitale, oltre ai lavoratori Atac, Cotral, Astral e Roma Tpl, incroceranno le braccia anche gli addetti alle linee ferroviarie Roma-Lide e Roma-Viterbo. Bus, tram, metro e treni saranno fermi dalle 8.30 alle 17 e poi dalle 20 fino a fine servizio.

Torino e Alessandria

I servizi gestiti da Gtt saranno disponibili soltanto dalle 6 alle 9 di mattina e poi dalle 12 alle 15. Parallelamente il personale tecnico della metropolitana non presterà servizio dalle 12 alle 16. Ad Alessandria il personale Amag sciopererà per 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30.

Emilia – Romagna e Umbria

A Reggio Emilia i dipendenti Seta entreranno in sciopero a partire dalle 18:00 fino a fine servizio. In Emilia – Romagna i dipendenti del trasporto gestito da Start Romagna non lavoreranno dalle 17.30 alle 21.30. Orari identici a quelli durante i quali saranno fermi i mezzi di Busitalia in Umbria.

Toscana

Aderiranno allo sciopero i lavoratori iscritti al sindacato Cobas e al sindacato Usb Lavoro privato. Le fasce di garanzia sono previste tra le 4.15 e le 8.14 del mattino e poi tra le 12.30 e le 14.30. I servizi alle biglietterie saranno erogati in base alla presenza degli effettivi, ossia delle persone che non parteciperanno all’iniziativa dei sindacati.

Napoli

A Napoli la situazione sarà un po' diversa, perché gli orari e il funzionamento dei trasporti durante tutta la giornata di venerdì 17 febbraio saranno subordinati al numero di lavoratori che prenderanno servizio nonostante lo sciopero. L’Eav rilascia informazioni sul proprio sito riguardo lo stato del servizio e le fasce di garanzia.

Bari e Taranto

Il personale Stp e delle autolinee Scoppio e Figlio aderirà allo sciopero mentre non ci sono indicazioni rilasciate da Amtab che, di conseguenza, dovrebbe svolgere servizio regolarmente.

A Taranto i dipendenti Kyma entreranno in sciopero dalle 16.00 fino a fine turno.

I mezzi delle ferrovie Appulo Lucane non si muoveranno dalle 15.35 alle 20.35.