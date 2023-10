Sconti e riduzioni, ecco quando si paga di meno per la Tari

Con l'approssimarsi della scadenza del saldo della Tari, che nella maggior parte dei comuni presenti nel nostro Paese arriva verso la fine dell'anno, l'attenzione dei contribuenti torna a focalizzarsi su uno dei tributi più avversati.

L'esenzione

La tassa è il tributo destinato a coprire le spese relative al servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, dovuta da chiunque possieda oppure detenga a qualsiasi titolo immobili o aree scoperte suscettibili di produrre, per l'appunto, rifiuti urbani. Per non versare il tributo non è sufficiente che sia rispettata la condizione di non vivere nell'immobile: a non pagare, infatti è colui che dimostra che il locale non è idoneo a produrre rifiuti, in quanto oggettivamente inagibile, oppure che esso non risulti utilizzabile per la mancanza di gas, luce, acqua e arredi. Per usufruire di tale esenzione, ovviamente, è necessario presentare una dichiarazione.

Le agevolazioni

In quali casi, invece, si può pagare di meno? Esistono delle agevolazioni per i contribuenti, che vengono proposte dai vari Comuni presenti sul territorio nazionale e si differenziano in obbligatorie e facoltative.

Entrando più nello specifico, per comprendere perché si possano applicare tali riduzioni, bisogna innanzitutto tener presente del fatto che la voce Tari è costituita da due distinte componenti. La prima è la parte fissa, che determina il costo del servizio sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare e della metratura dell'immobile oggetto di tassazione. La seconda è la parte variabile, che tiene conto della quantità di rifiuti prodotti dal residente. Ecco, la riduzione viene sempre applicata su questa seconda parte. È bene comunque specificare che ogni singolo Comune adotta dei diversi criteri per il calcolo del totale della Tari, dando talvolta più peso al numero dei membri della famiglia e talaltra considerando maggiormante i coefficienti di produttività.

Riduzioni obbligatorie

Le riduzioni cosiddette "obbligatorie" si applicano in genere

per le zone in cui non è effettuata la raccolta: la Tari è dovuta nella misura massima del 40%, secondo quanto stabilito dal Comune, che può anche graduare la tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;

per il mancato svolgimento o l'interruzione del servizio di gestione dei rifiuti anche a causa di motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente da parte dell’autorità sanitaria (la tassa è dovuta nella misura massima del 20%);

con un alleggerimento della quota variabile proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, disciplinata dal comune con proprio regolamento;

nei casi di immobili di proprietà di non residenti titolari di pensione estera: la riduzione può arrivare fino a due terzi del totale.

Riduzioni facoltative

Si tratta di agevolazioni disposte dai Comuni non definite quantitativamente dalla legge vigente: sono gli Enti locali a decidere se applicarle oppure no, e si configurano nei seguenti casi: