Scuola, al via il concorso per docenti: i requisiti per accedere

Ascolta ora: "Scuola, al via il concorso per docenti: i requisiti per accedere"

Via libera al concorso per docenti. L'Ue ha dato l'ok ai Regolamenti del Ministero dell’Istruzione italiano. Il bando di concorso è pronto a uscire e riguarda più di 30mila insegnanti, dall’infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. Complessivamente sono previste due prove: una scritta e una orale. Ecco come funzionerà il concorso.

Miur e Mef

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha quindi firmato i decreti per la scuola. Complessivamente si tratta di 30.216 posti di cui 21.101 per l'insegnamento e 9.115 per il sostegno. Il Ministro dell’Istruzione Valditara ha affermato: “Con questi decreti prosegue l'impegno del ministero nel valorizzare il ruolo dei docenti e potenziare la formazione dei nostri studenti, fornendo loro tutti gli strumenti per proseguire con profitto gli studi universitari e accedere con facilità al mercato del lavoro”. Al Mef è stato richiesto di incrementare il numero di altri 14.338 posti restanti dalle immissioni in ruolo 2023/24. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha specificato che " i successivi concorsi raggiungeranno il target PNRR di 70mila unità”. I bandi verranno pubblicati a breve e conterranno le istruzioni per la presentazione della domanda.

I requisiti per la scuola secondaria

Per quanto riguarda i posti di insegnante di scuola secondaria di primo e secondo grado è necessario essere in possesso di una laurea coerente con la classe di concorso che riguarda lo stesso, aver ottenuto 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, aver ricevuto l’abilitazione per la specifica classe di concorso. Inoltre bisogna aver prestato tre anni di servizio nei termini di presentazione della domanda nelle scuole statali. Questi possono essere anche non continuativi.

ITP, infanzia e primaria

In merito agli Istituti tecnico-professionali sono richiesti: la laurea di primo livello, la rispettiva abilitazione e il diploma di accesso alla classe di concorso. Per quanto riguarda la primaria e quella d’infanzia è necessario essere in possesso del diploma magistrale per i posti comuni dell'istituto primario. Questo dev’essere stato conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, alla fine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale che sono iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998. Inoltre l’abilitazione all’insegnamento ottenuta presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o un titolo con medesimo valore conseguito all’estero.

La prova

La prova si dividerà in scritta e orale. La prima si concentra su più quesiti a risposta multipla, con l’obiettivo di valutare le conoscenze e le competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico, didattico-metodologico, informatico e nell’utilizzo della lingua inglese. In merito al test orale, questo decreterà le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso oppure la tipologia di posto richiesti.