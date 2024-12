Si avvicina la data dei saldi invernali: quando iniziano e quale sarà la durata

Ascolta ora 00:00 00:00

Milioni di consumatori non vedono l'ora di poter comprare i capi d'abbigliamento preferiti (e molto altro) a prezzi vantaggiosi: subito dopo le festività natalizie e con l'inizio del nuovo anno, ecco che si presenta puntuale l'annuale appuntamento con i saldi invernali. Nonostante le variazioni regionali, la data da segnare sul calendario è quella di sabato 4 gennaio ma è anche importante capire quale sarà la loro durata.

Il calendario per regione

Che si tratti del 20%, 30% e 50% sarà sempre un affare acquistare nelle prime settimane del 2025: iniziando dal Nord, la regione che anticiperà tutti sarà la Valle d'Aosta con l'inizio dei saldi previsto per 48 ore prima, quindi giovedì 2 gennaio. Per tutte le altre, invece, l'inizio è previsto per la data appena scritta in neretto ma questo vale anche per le regioni centrali e meridionali, tutte inizieranno in maniera allineata il 4 gennaio.

Una volta iniziati, i saldi dureranno, nella maggior parte dei casi, per 60 giorni con il termine ultimo previsto per il 4 marzo 2025 ma qui avremo più differenze: nella Provincia di Bolzano si andrà avanti fino al 5 febbraio, Lombardia e Lazio andranno avanti fino al 15 febbraio, in Liguria fino al 17 febbraio, Veneto e Puglia fino al 28 febbraio. La Sicilia, invece, prolungherà i saldi fino alla data del 15 marzo mentre la Valle d'Aosta arriverà fino al 31 marzo 2025.

L'avviso ai consumatori

" I saldi invernali sono più importanti di quelli estivi perché gli acquisti, essenzialmente capi d'abbigliamento invernali, abbiamo ancora grossomodo tre mesi per indossarli, mentre per i saldi estivi di luglio siamo già tutti a maniche corte ", ha dichiarato Vincenzo Donvito Maxia, presidente dell'Associazione Utenti e Consumatori (Aduc). " Il problema è se c’è ancora qualcuno che ha un po’ di soldi per acquistare. A novembre/dicembre tra black friday e dintorni, regali di Natale che farli dopo il 25 non è carino, nonostante le tredicesime (sempre più usate per diminuire i debiti da servizi essenziali e imposte) nonostante il bonus governativo per alcuni e pochi, e quello che abbiamo speso per libagioni e concessioni tipiche delle feste… quanto ci rimane nel portafogli? ", si è domandato il presidente.

Se c'è qualcosa a cui prestare la massima attenzione, secondo Donvito Maxia, riguarda quella cerchia ristretta di venditori che provano a fare i furbetti inventandosi i prezzi scontati.

È obbligo indicare il prezzo base e quello scontato con la percentuale… ma chi controlla che quello base fosse tale prima dell’avvio dei saldi? Lo possiamo controllare solo noi consumatori, e muovendoci con un po’ d’anticipo, prendiamo appunti e facciamone tesoro anche con immagini da segnalare alla polizia municipale e all'Antitrust i 'delinquentelli' con prezzi base ante-saldi uguali a quelli dei saldi, sempre opera meritoria per sé e per la comunità. Meglio prevenire che combattere!

".