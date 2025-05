Si può vendere l'auto anche con il bollo non pagato? Ecco cosa sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

Con il termine bollo auto intendiamo quell'imposta che sono tenuti a pagare tutti coloro che possiedono un veicolo, sia esso un'automobile, un furgone o una motocicletta. Quando intendiamo vendere la nostra vettura, la parte relativa alla tassazione dovrebbe essere in regola per una maggiore sicurezza di chi vende e di chi compra. Il compratore, in particolar modo, è interessato a sapere che se non ci siano pendenze sul veicolo che intende acquistare. La domanda che sorge spontanea, dunque, è la seguente: è possibile vendere un'auto anche se non è stato pagato il bollo?

Il bollo auto altro non è che una tassa di proprietà, e va versata a prescindere dall'utilizzo della vettura. L'importo deve essere versato entro la fine del mese successivo a quello dell'immatricolazione del veicolo. Vi è però un mese di tolleranza che potrebbe creare delle problematiche in sede di vendita dell'automobile. Il mancato versamento dell'imposta, anche oltre il mese di tolleranza, non inficia il trasporto, dato che ha valore unicamente fiscale. Il mezzo, dunque, può essere utilizzato. Si rischia, tuttavia, di incappare in una misura di fermo amministrativo, ma ciò non avviene immediatamente. Ne consegue che l'automobile può essere guidata. Il nuovo possessore può mettersi al volante e circolare, tenendo però presente che la situazione deve essere messa in regola il prima possibile.

La vendita dell'auto prevede un passaggio di proprietà, che può essere ottenuto rivolgendosi a un notaio, a uno sportello della Motorizzazione Civile, all'Aci, oppure alle agenzie automobilistiche convenzionate. In ciascuna di queste sedi non sarà fatta una verifica sul bollo, pertanto non sarà necessario presentare alcuna ricevuta di pagamento. La compravendita, in sostanza, non può essere impedita dal mancato versamento dell'imposta.

Da tenere presente che fino al passaggio di proprietà, il mancato pagamento del bollo pende sul vecchio proprietario; una volta avvenuta la transazione, è il nuovo proprietario a rispondere del pagamento della tassa, anche se i bolli non pagati restano a carico del venditore. Il nuovo proprietario, dunque, non ha ripercussioni, non riceverà alcuna cartella esattoriale, né subirà il fermo amministrativo della vettura: dovrà solo occuparsi dei bolli futuri.

C'è soltanto una cosa a cui deve fare attenzione: se la vendita dell'auto avviene nel mese di tolleranza per il pagamento dell'imposta, allora il versamento spetterà a lui, perché inon sono ancora scaduti.