Quanto costa spedire un pacco? Ecco tutte le tariffe

In un mondo dove in pochissimo tempo è possibile ricevere diversi prodotti a casa è importante conoscere i costi delle spedizioni e scegliere l’opzione migliore. È bene prestare attenzione anche alle variazioni di prezzo. Poste Italiane, per esempio, ha aggiornato il proprio tariffario e a partire dal 24 luglio 2023 ci sarà un aumento del 6,75% sull’invio di un pacco. Ecco tutte le cifre per selezionare l’offerta più conveniente.

Da cosa dipende la cifra

Innanzitutto è bene sottolineare che la spedizione di un pacco dipende da diversi fattori come il servizio scelto, il peso e le dimensioni di quanto si vuole inviare. Ovviamente i costi variano a seconda che si tratti dell'invio di un pacco a livello nazionale o internazionale. I prezzi cambiano e vanno dagli 8 euro circa se si tratta di pacchi leggeri fino a oltre 100 euro.

Bartolini

Bartolini conta 180 filiali sul territorio italiano e consente di effettuare spedizioni. I costi dipendono dal peso e ammontano a 10,06 euro per pacchi da 0 a 1 kg, il prezzo è di 13,72 euro per quelli dai 2 ai 5 kg. Per quanto riguarda i pacchetti che vanno dai 6 ai 10 kg e quelli che vanno dagli 11 ai 20 kg la cifra è rispettivamente di 16,13 e 24,70 euro. Aumentando il peso dai 21 ai 30 kg e dai 31 ai 50 kg la tariffa è di 26,54 e 37,52 euro. Se quanto dev’essere spedito sulla bilancia pesa dai 51 ai 57 e dai 76 ai 100 kg il cliente dovrà pagare 46,48 e 51,79 euro.

TNT

Il servizio offerto da TNT ha un costo minimo di 8,36 euro ma cambia a seconda della tipologia di pacco da spedire, modalità ed eventuale assicurazione extra. Per il servizio in Italia il costo è di 7,78 euro fino a 1 kg, 8,44 euro per pacchi da 2 kg. Per quanto riguarda oggetti più sostanziosi da 5 e 10 kg il prezzo è di 10,43 e 11,80 euro. Gli invii internazionali, invece, hanno prezzi di 26,73 euro per imballaggi da 1 kg, 30,28 euro se quello che dev'essere mandato pesa da 2 a 5 kg e 32,97 euro per il servizio da 10 kg.

SDA

È possibile anche spedire pacchi con Sda che prevalentemente si occupa della spedizione in Italia. L’azienda può contare su 100 filiali operative in Italia destinate anche alle giacenze delle e al deposito dei pacchi in attesa di ritiro. Sono tre le tipologie di servzi offerti da Sda: il servizio espresso, quello Time definite e quello Specializzato. La tariffa ammonta a 26,20 euro per il servizio Zerotre per l’invio di documenti, plichi e pacchi fino a 3 chilogrammi di peso, e include il ritiro a domicilio, la consegna in pochissimi giorni lavorativi, circa uno o due per la maggior parte delle località italiane e il tracking della spedizione. Oppure la tariffa aumenta a 32,70 euro per il servizio Zeroquindici per pacchi di peso massimo fino a 15 chilogrammi. Infine si può spedire spendendo 38,80 euro per il servizio Zerotrenta che consente di inviare plichi fino ai 30 chilogrammi.

Poste Italiane

Negli ultimi giorni Poste Italiane ha annunciato alcuni rincari per far fronte al trend in crescita dell’inflazione. Nello specifico, a partire dal 24 luglio 2023 varieranno le condizioni economiche di alcuni servizi. Le tariffe della Posta1saranno incrementate in tutti gli scaglioni di peso e formato. In particolare, la tariffa per gli invii fino a 100 grammi, di dimensioni piccole e medie, varierà da € 2,80 a € 2,90. Complessivamente si registra un rincaro del 3,4% rispetto alle tariffe vigenti, per tutti i porti di peso e standard di invii singoli di corrispondenza e di pacchi transfrontalieri. L’aumento è dell’8,75% rispetto agli invii multipli di corrispondenza. L’incremento più sostanzioso è del 7,85% per tutti i porti di peso e standard di notifiche di atti giudiziari.