Energia, telefono, benzina e mutuo. Tutti i trucchi per risparmiare

Le spese domestiche sono tante e le famiglie devono cercare di limitare al massimo le uscite. Per risparmiare ci sono diverse strategie tra cui il confronto tra le diverse tariffe dell'energia nel mercato libero ed eventualmente valutare un nuovo operatore, considerare un mutuo a tasso fisso, oppure una surroga e, nel caso della telefonia, scegliere un'offerta congiunta di fisso e mobile. Ecco quindi tutti i consigli per risparmiare al meglio.

Luce e gas

Le offerte sul mercato libero di luce e gas sono diverse ma bisogna prestare attenzione e scegliere le migliori. Nel 2023 una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato tutelato ha speso più di 2.100 euro, si tratta di un valore che ammonta a 1.930 euro per chi ha scelto una fornitura proveniente dal mercato libero. Lo afferma un rapporto di Facile.it (marketplace online) e Consumerismo No Profit (associazione di consumatori). Inoltre nel mese di gennaio le bollette del gas sono state gravate da Iva, aliquota ordinaria e oneri di sistema. Inoltre è terminato il servizio di tutela per il gas che ha portato a rincari fino a 170 euro l'anno per chi non ha optato per il passaggio al libero mercato. Attualmente, stando alle simulazioni di Facile.it, la spesa per luce e gas potrebbe oltrepassare i 2.600 euro o 2.300 euro nel caso in cui si scegliesse una tariffa indicizzata. L’aumento ammonta tra il 20% e il 38%. Considerando le voci in bolletta per quanto riguarda una famiglia tipo che vuole optare per una tariffa indicizzata, le opzioni migliori sul mercato per l'energia elettrica hanno un prezzo compreso tra 0,26 e 0,33 euro al kWh. Per quanto riguarda il gas la cifra va tra 1,14 e 1,26 euro/smc. Coloro che scelgono la tariffa bloccata le offerte maggiormente convenienti per la luce hanno un prezzo compreso tra 0,32 e 0,36 euro al kWh, per il gas tra 1,29 e 1,44 euro al smc.

Prezzi dei carburanti

I prezzi dei carburanti stanno registrando una diminuzione. L'analisi condotta da Consumerismo, basata sui dati forniti da Mimit, indica un trend al ribasso nelle prime settimane del 2024, iniziato nel settembre del 2023. Secondo le stime, per un'auto familiare media che percorre circa 20mila chilometri all'anno, si potrebbe verificare una significativa riduzione della spesa. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, una vettura diesel di dimensioni simili risparmia oltre 10 centesimi al litro (equivalenti a circa 240 euro all'anno per ogni vettura), mentre per un veicolo a benzina il risparmio si attesta intorno a 270 euro all'anno.

Mutui

Anche il mutuo è una voce di spesa notevole. Nel 2023 i cittadini hanno visto aumentare i tassi. Infatti la rata di un mutuo variabile medio sottoscritto a gennaio 2022 ammontava a 126mila euro in 25 anni e alla fine del 2023 era cresciuta di oltre il 60%. Nel 2024 dovrebbe esserci un miglioramento per quanto riguarda i tassi variabili, infatti la rata del mutuo medio potrebbe scendere di circa 10 euro nel secondo trimestre e a fine anno totalizzare un calo di circa 100 euro con un risparmio del 13%. Bisogna poi prestare attenzione ai tassi fissi, alla fine del 2023 gli indici sono tornati a scendere rilanciando l'offerta delle banche sulle surroghe. Si tratterebbe di una buona occasione per prendere in considerazione la surroga al fine di passare al tasso fisso e ridurre la rata del 20% o più. Inoltre oggi i variabili costano più dei fissi e i migliori tassi (Tan) vanno dal 4,66% al 4,90%, con una rata di partenza di circa 715 euro.

Telefonia mobile e internet casa

Le tariffe per quanto riguarda la telefonia mobile e fissa sono rimaste stabili se confrontate con il 2023 e sembra resteranno stabili per il 2024. Gli adeguamenti automatici all’inflazione potrebbero causare alcune difficoltà, si tratta di una clausola che alcuni operatori hanno inserito recentemente nelle condizioni contrattuali della telefonia mobile e che potrebbe portare ad aumenti di prezzo fino al 10% nel 2024. Considerando le previsioni, per quanto riguarda una connessione internet casa con tecnologia fibra il canone per 24 mesi è di circa 26 euro al mese, specifichamo che nel valore sono inclusi anche i costi accessori. Scegliendo l’unico fornitore per servizio mobile e fisso si ha la possibilità di risparmiare. Il canone mensile consente di spendere meno di 23 euro.

Rc auto e moto

L'assicurazione responsabilità civile auto può rappresentare una spesa notevole, specialmente perché i costi non stanno diminuendo e non si osservano segnali di rallentamento per l'anno in corso. Nel mese di dicembre 2023 la media per assicurare un veicolo a quattro ruote era di 618,55 euro, registrando un aumento del 35% rispetto all'anno precedente. Stesso discorso per le moto dove il costo medio della responsabilità civile è aumentato, raggiungendo a dicembre 2023 un valore medio online di 511,97 euro, con un incremento del 37% su base annua. È quindi bene vedere le varie offerte sul mercato e fare le valutazioni necessarie.