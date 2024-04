Spid scaduto, cosa fare per rinnovarlo

Anche lo Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale che consente ai cittadini italiani di accedere con uno username e una password ai servizi online messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione e da alcuni soggetti privati aderenti, può non essere più valido, ad esempio per via della scadenza del documento di identità. Sono tanti quelli ad aver visto sospendere il servizio per questo motivo, ma non tutti sanno come muoversi adeguatamente per effettuare il rinnovo. Ecco quali procedure seguire a seconda del proprio provider.

In caso di rinnovo dello Spid di Poste Italiane, l'utente potrà agire autonomamente tramite la pagina di gestione di PosteID per rinnovare i dati del documento di identità. Dopo avere effettuato come di consueto il login, bisogna scorrere col cursore fino a fondo pagina e cliccare sul tasto "Modifica", quindi successivamente sulla scheda "I tuoi dati": attraverso quest'ultima sarà possibile raggiungere la sezione desiderata, quella denominata "Documento".

Da qui potranno essere aggiornati gli estremi del proprio documento di identità, inserendo quindi il numero, il luogo in cui è stato emesso, la data di emissione e quella di scadenza. Concluse queste operazioni non rimane altro da fare che salvare e attendere che il sistema confermi le modifiche apportate. Così facendo anche lo Spid verrà rinnovato, ma ovviamente sarà possibile anche recarsi presso uno sportello postale e farsi aiutare da un addetto.

Per rinnovare lo Spid di Aruba sarà necessario ancora una volta effettuare il login al proprio account per aggiornare gli estremi del documento a cui è connessa l'identità digitale. Dall'area personale sarà sufficiente selezionare l'opzione"Dati Personali" nel menù che si trova collocato sulla sinistra, quindi cliccare su "Documento" e raggiungere la sezione "Modifica". È qui che vanno inseriti tutti i dati del documento di identità che consentirà di rinnovare e continuare a utilizzare lo Spid: concluse tutte le operazioni, l'identità digitale verrà immediatamente aggiornata.

Lo Spid Infocert scaduto richiede anche in questo caso l'aggiornamento dei dati relativi alla propria identità digitale. Dopo avere effettuato l'accesso al Selfcare Spid bisognerà ovviamente innanzitutto digitare indirizzo e-mail o nome utente e password per autenticarsi. Il passo successivo sarà quello di caricare sul sistema le foto a colori, sia del fronte che del retro, del nostro documento rinnovato a cui è associato lo Spid.

Anche in questo caso il procedimento sarà rapido e, accertate le modifiche, l'identità digitale sarà nuovamente disponibile.