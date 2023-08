Stangata sui carburanti, ai massimi i prezzi di benzina e diesel

Non si arresta l'impennata dei prezzi dei carburanti, diesel e benzina, che rappresentano un'ulteriore stangata sulle tasche di milioni di italiani che si stanno spostando per le meritate vacanze nei luoghi di villeggiatura. Secondo le rilevazioni del Mase (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) nella settimana appena trascorsa (31 luglio-6 agosto) la benzina in modalità self-service è aumentata di 3,1 cent portandosi a una media di 1,92 euro al litro. Il gasolio, invece, ha subìto aumenti di 5 cent salendo a una media di 1,79 euro al litro. È soprattutto la benzina che vola alle cifre più elevate dal luglio 2022.

La protesta delle associazioni

Alla notizia dell'aumento del costo dei carburanti, le associazioni dei consumatori sono giustamente sul piede di guerra. " Stangata vacanze! Ennesima speculazione sull'esodo degli italiani, in viaggio per raggiungere il luogo di villeggiatura ", ha dichiarato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc) " La benzina self sfonda abbondantemente la soglia di 1,9 euro. In una sola settimana un pieno da 50 litri costa 1 euro e 56 cent in più per la benzina e addirittura 2 euro e 52 cent per il gasolio. In appena due settimane, quelle cruciali per chi sta andando in ferie, un litro di benzina costa quasi 7 cent in più, con un rialzo del 3,5%, pari a 3 euro e 26 cent per un pieno, mentre il gasolio è rincarato di quasi 9 cent al litro, con un balzo del 5,1%, pari a 4 euro e 34 cent a rifornimento, 104 euro su base annua ", ha aggiunto Dona.

" I prezzi medi odierni dei carburanti, rilevati sulla rete, sono più elevati rispetto ai dati settimanali comunicati oggi dal Mase ": è la nota che ha rilasciato Assoutenti spiegando che la benzina in modalità self ha raggiunto una media di 1,936 euro al litro " con la conseguenza che rispetto allo stesso periodo del 2022 un pieno di verde costa in media 5,7 euro in più, con un aumento del +6,2% ". La stangata, qundi, riguarda tutti automobilisti che si stanno spostando in auto per raggiungere le località di villeggiatura e " vanno incontro a un salasso, a dimostrazione che i cartelloni con i prezzi medi da soli non bastano a bloccare le speculazioni. Serve intervenire sulla formazione dei listini, nei vari passaggi della filiera, dall'estrazione alla vendita alla pompa ", ha sottolineato afferma il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi.