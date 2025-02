Statali, nuove assunzioni di giovani specializzati

Il decreto Pa 2025, prossimamente in Consiglio dei ministri, ha l’intento di modernizzare e rendere più efficiente la Pubblica amministrazione italiana. Il provvedimento introduce misure che riguardano il reclutamento del personale, la stabilizzazione del precariato, la digitalizzazione dei servizi pubblici e il rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche.

Attrattività della Pubblica amministrazione e reclutamento

Uno degli obiettivi principali del decreto è rendere la Pa più attrattiva per i giovani e per le figure professionali altamente qualificate. Per farlo, introduce:

Quota riservata per i giovani specializzati : Comuni, province e città metropolitane potranno destinare fino al 10% delle facoltà assunzionali al reclutamento di soggetti in possesso di diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate, rilasciati dagli ITS Academy o altri istituti superiori di istruzione tecnica correlati ai profili tecnici richiesti. Questo mira a favorire l'ingresso di nuove competenze e a rispondere meglio alle esigenze tecnologiche delle amministrazioni.

: Saranno previsti premi e finanziamenti per le PA che raggiungeranno determinati obiettivi in termini di assunzioni e formazione di giovani professionisti. Concorsi unificati e territoriali: Il reclutamento sarà organizzato attraverso concorsi unici territoriali, gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica con il supporto della Commissione Ripam. Questo garantirà una selezione più efficace, trasparente e mirata alle esigenze delle amministrazioni locali.

Riorganizzazione delle strutture amministrative

Per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, il decreto introduce misure di riorganizzazione strutturale:

Redistribuzione delle risorse umane : Le amministrazioni saranno chiamate a condurre un'analisi dei fabbisogni per ottimizzare la distribuzione del personale e ridurre gli squilibri tra diversi settori e territori.

: Le amministrazioni saranno chiamate a condurre un'analisi dei fabbisogni per ottimizzare la distribuzione del personale e ridurre gli squilibri tra diversi settori e territori. Integrazione tra enti pubblici : Le funzioni amministrative verranno armonizzate tra diversi enti per eliminare duplicazioni e inefficienze.

: Le funzioni amministrative verranno armonizzate tra diversi enti per eliminare duplicazioni e inefficienze. Miglioramento dei trattamenti economici: Sarà favorita l'equilibratura dei salari e delle condizioni lavorative tra le varie amministrazioni, per rendere il settore pubblico più competitivo rispetto a quello privato.

Digitalizzazione e innovazione tecnologica

Il decreto pone grande attenzione alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, con investimenti mirati a potenziare l'infrastruttura tecnologica e l'interconnessione tra i sistemi informatici pubblici. In particolare:

Creazione di Indata PA Spa : La società 3-I Spa, nata dall'unione delle competenze informatiche di Istat, Inail e Inps, assumerà la denominazione di Indata PA Spa. Questa nuova entità sarà responsabile della digitalizzazione e standardizzazione dei servizi pubblici, favorendo l'interoperabilità delle banche dati e la razionalizzazione dell’infrastruttura digitale della PA.

: Almeno il 10% dei risparmi derivanti dalle cessazioni di personale verrà destinato all'assunzione di esperti in ambito digitale. Potenziamento della piattaforma "Portale InPA": Il Dipartimento della Funzione Pubblica utilizzerà questa piattaforma per raccogliere e analizzare i fabbisogni di personale in tempo reale, facilitando un reclutamento mirato.

Coordinamento strategico per il mercato finanziario

Un ulteriore aspetto innovativo del decreto riguarda il sostegno

Definire politiche e direttive per lo sviluppo del mercato finanziario italiano.

Favorire il coordinamento tra ministeri, Banca d’Italia, Consob e altre istituzioni per creare un ambiente finanziario più solido e favorevole agli investimenti.

Sostenere la crescita del Paese anche attraverso forme alternative di finanziamento per le imprese.

e la valorizzazione del mercato dei capitali. Per questo motivo, sarà istituita presso il ministero dell’Economia una cabina di regia, presieduta dal Ministro dell’economia o da un suo delegato. Questa avrà il compito di: