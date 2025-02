Stretta sul bonus mamma da 3mila euro: cosa cambia

Ascolta ora 00:00 00:00

Cambia, seppur parzialmente, l'incentivo del governo da tremila euro riservato alle mamme: con la legge di Bilancio del 2025 non cambierà nulla per le lavoratrici che hanno tre o più figli mentre ci sarà un ridimensionamento del bonus per le donne con due figli, vediamo in che modo.

La nota dell'Inps

Con il messaggio numero 401 del 31 gennaio 2025, l'Istituto ha riassunto e precisato l'applicazione del bonus mamme previsto dalla precedente legge di Bilancio rispetto alle novità previste nel 2025: ebbene, l'anno scorso è stato introdotto " un esonero totale dei contributi previdenziali per le madri di tre o più figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026" . L'esonero, della somma complessiva di tremila euro ogni anno (250 euro mensili) spettava e spetta tutt'ora soltanto per le lavoratrici che sono in possesso di un contratto da dipendente a tempo indeterminato dal quale sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

Le novità

Con la nuova legge di Bilancio, l'Inps spiega che è stato previsto un parziale esonero contributivo anche per le lavoratrici che hanno due o più figli di due e il cui reddito annuo non sia maggiore a 40mila euro. La novità sta nel prossimo passaggio: " Questo esonero sarà valido fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e non sarà cumulabile con l’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2024" . In pratica, quindi, il bonus delle donne lavoratrici con i requisiti appena elencati che hanno due figli è cessato dal 1° gennaio 2025 mentre per le mamme che ne hanno tre o di più rimarrà valido fino a tutto il 2026 e sarà applicato anche se in quest'arco di tempo dovesse nascere un altro figlio o si dovesse procedere ad affido o adozione.

Cosa cambia adesso

L'esonero, dunque, non sarà più lo stesso ma da quando entrerà in vigore la nuova legge di Bilancio, anche le donne che lavorano e hanno due figli potranno recuperare le somme pregresse ma non tutte per intero per i nuovi limiti sul reddito. I dettagli, quindi, saranno resi noti più avanti con il decreto.

Ma cosa accadrà dal 2027? Le lavoratrici madri che hanno tre o più figli avranno il bonus fino a quando il più piccolo non avrà compiuto la maggiore età: per i dettagli operativi del nuovo esonero bisognerò attendere un decreto del ministero del Lavoro e dell'Economia con l'Inps fornirà subito dopo quali saranno le nuove istruzioni per la sua applicazione.