I marchi tedeschi guidano la classifica dell'usato in Italia: tutti i dati

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel 2024 il mercato delle auto usate ha continuato a crescere, confermando il ruolo centrale dell’usato per gli italiani. Secondo i dati di Unrae, sono state vendute oltre 3 milioni di auto usate, quasi il doppio rispetto alle nuove. Sia per contenere i costi, sia per evitare lunghe attese, sempre più italiani si rivolgono al mercato dell’usato. Questo trend è ben supportato da Subito Motori, la piattaforma re-commerce di Subito, che ha visto un incremento significativo nelle ricerche e nelle vendite, diventando il principale punto di riferimento per chi cerca un’auto usata.

Crescita del settore auto usate

Nel 2024, la categoria “Auto” di Subito Motori ha raggiunto oltre 300 milioni di visite e 700 milioni di ricerche, con un aumento del 5,6% rispetto all’anno precedente. Con una media di 550.000 auto disponibili e 21.000 nuovi annunci giornalieri, la piattaforma continua a consolidarsi come il punto di riferimento per chi vuole vendere o acquistare un'auto. L’ascesa degli utenti attivi, che sono aumentati del 6% nel 2024, riflette il crescente interesse per il settore. Non sorprende che, ogni 3 minuti, venga venduta un’auto su Subito Motori.

Cosa cercano gli utenti

Le ricerche per auto usate mostrano chiaramente la preferenza degli italiani per le city car, con modelli come Panda, VW Golf e Fiat 500 ai primi posti. Ma non solo: anche i marchi tedeschi dominano la classifica, con Bmw, Mercedes e Audi ai vertici delle preferenze.

L’usato, quindi, non è solo una questione di convenienza, ma spesso rappresenta la porta d’ingresso per chi vuole accedere a veicoli premium a prezzi più contenuti. Le auto storiche e youngtimer sono anche un settore in forte crescita, segnalato dal crescente interesse per parole come "Epoca" e "ASI".