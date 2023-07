Superbollo leggero, modello per modello: ecco tutti i possibili importi

Il superbollo è una delle tasse più discusse e l’idea del governo è quella di eliminarla. L’emendamento approvato in commissione Finanze, infatti, prende in considerazione l’idea di valutare un progressivo superamento della misura con più oneri per la finanza pubblica a carico del settore della tassazione automobilistica del superbollo sulle auto diesel di cilindrata elevata. Ecco tutti i calcoli svolti da Federcarrozzieri.

I costi

Attualmente il Superbollo garantisce allo Stato un gettito di circa 130 milioni all’anno. Il costo per gli automobilisti italiani è di circa 1,2 miliardi. L’emendamento approvato alla Camera prende in considerazione l’ipotesi di ridurre o addirittura eliminare la misura per le auto diesel di grossa cilindrata, quindi quelle superiori ai 252 cavalli, la cifra è di 20 euro per ogni kW oltre i 185 kW.

Le cifre

I calcoli sul costo del superbollo sono stati svolti nei confronti delle auto diesel con grossa cilindrata. Si parte da 140 euro per la Toyota Yaris Gr fino ad arrivare ai 1.320 euro per un’Audi S4 Avant TDI e agli 8.860 euro per la Ferrari Daytona SP3. Partendo dalle meno costose, il costo della tassa per la Jeep Grand Cherokee (200 kW) è di 300 euro mentre quello della Ford Focus ST (206 kW) ammonta a 420 euro. Il superbollo della Hyundai i30 N Performance (206 kW) ha un costo 420 euro e quello della Hyundai Kona N Performance (206 kW) e dell’Alfa Romeo Stelvio (206 kW) è di 420 euro. Ammonta invece a 720 euro la tassa della Renault Mégane R.S. (221 kW) e quella della Range Rover Evoque 2.0 (221 kW). Chiudono la classifica sotto i 1.000 euro la Mercedes A 35 AMG (224 kW) con un costo di 780 euro, la Mini Clubman John Cooper Works (225 kW) e la Volvo S60 T8 (228 kW) che richiedono una spesa rispettivamente di 800 e 860 euro.

Sopra i 1.000 euro

Per quanto riguarda le cifre sopra i 1.000 euro troviamo la Volkswagen Golf R (245 kW) con un costo di 1.200 euro, la Bmw X3 xDriveM40d (250 kW) e l’Audi S4 Avant TDI (251 kW) dove, in ordine, il superbollo ammonta a 1.300 euro e 1.320 euro. Salendo di prezzo la Lexus LC V8 (351 kW) richiede il pagamento di una tassa di 3.320 euro e la Jaguar F-Type R75 (423 kW) che ammonta a 4.760 euro.

Superbollo oltre i 5.000 euro

Il superbollo dell’Audi R8 Spyder performance (456 kW) ammonta a 5.420 euro mentre quello della Bmw X6 M Competition (460 kW) ha un costo di 5.500 euro, aumenta di 100 euro in più rispetto a Bmw quello della Maserati MC20 (463 kW). Oltre i 5.000 troviamo anche Mercedes GT Coupé 4 63 E-Performance AMG S (470 kW) che ammonta a 5.700 euro e Bentley Continental GT Convertible (485 kW) che richiede il pagamento di 6.000 euro. Chiudono la classifica con le cifre più onerose Aston Martin DBS (533 kW) con un superbollo di 6.960 euro, Lamborghini Aventador Ultimae (577 kW) dove la tassa ammonta a 7.840 euro, Ferrari 812 Superfast (588 kW) e Ferrari Daytona SP3 (618 kW) per le quali la tassa costa rispettivamente 8.060 e 8.660 euro.