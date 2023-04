Cambia il Superbonus: ecco le nuove misure approvate dal decreto alla Camera

La Camera ha dato il via libera ad alcune modifiche in materia di Superbonus che verranno approvate nei prossimi giorni anche dal Senato: le principali riguardano le novità sulle villette unifamiliari, il tema legato alla cessione dei crediti e sconto in fattura oltre all'acquisto di Btp con i termini di scadenza non inferiori ai 10 anni.

Proroga fino al 30 settembre

Come accennato, è stata prorogata di sei mesi, dal 31 marzo fino al 30 settembre, l'estensione dei lavori sulle villette unifamiliari e indipendenti a patto che entro il 30 settembre prossimo siano stati realizzati lavori per il 30% del totale. La misura è stata estesa per far fronte alle numerose criticità di questi mesi con i rallentamenti causati dal ritardo nella consegna dei materiali.

Un'altra importante novità approvata sul Superbonus con 172 voti favorevoli riguarda la cessione delle spese sostenute nel 2022 anche se sarà applicata una sanzione di 250 dal primo giorno di aprile in poi. IlSole24Ore ricorda anche la proroga della comunicazione di sei mesi anche sulla comunicazione " nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023 ".

Detrazioni dei crediti in 10 anni

Da quattro a dieci anni: questo significa che si avranno sei anni in più di tempo per recuperare la detrazione e "spalmare" la rata annuale: il regolamento vale soltanto per le spese del 110% che sono state sostenute lo scorso anno, quindi nel 2022. Chi vorrà allungare i tempi dovrà dichiararlo nei redditi 2024 mentre " chi indica la rata già nel 2023 perde la possibilità di spalmare la detrazione", spiegano gli esperti. Sempre a 10 anni si rifà l'uso dei crediti applicabile non soltanto al Superbonus ma anche a quello per le barriere architettoniche e al sismabonus.

Per quanto riguarda i cosiddetti "crediti incagliati", le banche potranno usare i crediti d'imposta bloccati per acquistare Btp con scadenza non inferiore a dieci anni: ci sarà la creazione di un unico soggetto esterno ad hoc (una piattaforma) composto dagli Istituti bancari, finanziari e società pubbliche in grado capace di smaltire i crediti arretrati acquistandoli e rivendendoli.

Cos'è il "tetto Soa"

L'attestazione Soa (Società Organismo di Attestazione) sarà rilasciato dalla soglia dei lavori uguali o superiori a 516mila euro: llSole24Ore ricorda che è obbligo delle imprese che fanno i lavori e deve essere calcolata su tutti i contratti di appalti e subappalti. Invece, i Sal (Stato avanzamento lavori) non sono obbligatori se si tratta di interventi diversi dal Superbonus, si tratta di una possibilità. In materia di Superbonus è arrivata qualche novità anche per cessioni e sconto su caldaie e infissi se i lavori non sono iniziati alla data del 16 febbraio: se l'acconto sarà stato pagato entro tale data rimarranno inalterati sia cessione del credito che sconto; senza acconto, l’esistenza di un accordo vincolante dovrà " essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà".

Novità per le zone sismiche

Tra le modifiche approvate sul Superbonus sono arrivate anche alcune salvaguardie: sulle barriere architettoniche ci sarà il divieto di cessione e sconto in fattura per tutti i lavori " che accedono al bonus per la rimozione di barriere al 75% ", saranno esclusi tutti gli immobili che hanno subìto problematiche a causa di terremoti avvenuti dopo il 1° aprile 2009 e quelli colpiti dalla recente alluvione nelle Marche. Lo stop alle cessioni non andrà a ledere in alcun modo, però, tutti i progetti di riqualificazione urbana già avviati dai Comuni.