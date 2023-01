Superbonus, ecco le regole per il 2023 e le scadenze per ottenerlo

Con la Legge di Bilancio 2023, il governo ha prorogato il tanto discusso Superbonus anche per tutto l'anno in corso: l'agevolazione edilizia, ormai passata al 90%, rimane al 110% soltanto nel caso dei condomini se la Cilas sarà stata presentata entro il 25 novembre dello scorso anno previa approvazione dell'assemblea o se è stata presentata dopo tale data ma comunque entro il 31 dicembre scorso. Per evitare sanzioni fino alla reclusione, sarà decisiva la firma notarile dell'amministratore che accerti la data e che non si verifichino dati di falsa attestazione.

Cosa cambia su edifici e villette

In tutti gli altri casi, però, il bonus statale vale il 90% che scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. La stessa regola vale anche per tutti gli edifici plurifamiliari (non oltre 4 appartamenti) con le norme simili a quelle condominiali con il 110% attuabile soltanto se la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus sarà stata presentata entro il 25 novembre. Per ville e case indipendenti, invece, il 110% si potrà ottenere fino al prossimo 31 marzo soltanto se alla data del 30 settembre scorso erano già stati completati almeno il 30% dei lavori. La nuova regola del 90% si potrà ottenere a patto che i lavori abbiano avuto inizio dopo il 30 settembre scorso ma se si tratta di una prima casa e il reddito complessivo non superi i 15mila euro l'anno se ci vive una sola persona, 30mila per il complessivo di due componenti, 37.500 lordi per tre persone e così via.

I casi particolari

Nonostante le nuove regole, esistono alcune casistiche che prevedono l'estensione del Superbonus al 110% anche per l'anno in corso e addirittura fino al 2025: questa evenienza si verifica soltanto se l'immobile si trova in una zona sismica che ha subìto problematiche dal 2009 in poi. Fino a tutto il 2023, invece, sarà valido il 110% sugli edifici gestiti dall'Istituto Autonomo Case Popolari (Iacp) ma solo se il 30 giugno scorso erano già stati completati i lavori fino al 60%. Infine, un terzo punto per la piena agevolazione si avrà nel caso dei lavori " di demolizione e ricostruzione per cui è obbligatoria la richiesta di autorizzazione edilizia e non è prevista la Cilas ", come ricorda il Corriere.

Cosa cambia sulla cessione del credito

Con il nuovo decreto Aiuti, viene migliorata e semplificata la problematica del governo Draghi in materia di cessione del credito: adesso, dopo averlo ceduto la prima volta, ci sarà sempre l’obbligo di nuovi passaggi esclusivamente verso banche, finanziare e assicurazioni. Arrivati al quarto passaggio, l'istituto bancario ha il diritto di cedere i crediti ai proprio clienti e alle partite Iva. In questo modo si intende rendere maggiormente fruibili i cassetti fiscali bancari così da permettere di avere un buon margine fondamentale per dare l'ok a nuove cessioni, cosa impossibile in passato.