Conto deposito, tra tassi alti, vincoli e penali. Ecco quando conviene

L'offerta sul mercato dei conti deposito, in apparenza semplice, si presenta al contrario discretamente articolata e consente di effettuare delle scelte sulla base delle proprie necessità. Ecco perché, prima di destinare i risparmi verso un prodotto non adatto a quelli che sono i propri gusti ed esigenze, è consigliabile effettuare una scelta ponderata.

Vincolo

Uno dei primi elementi da valutare quando si decide di aprire un conto deposito è la tipologia di vincolo che si intende applicare. Una consistente fetta di conti deposito sono vincolati e non consentono al cliente di poter riavere indietro il capitale versato prima dell'arrivo della scadenza, a differenza, per esempio, di quanto accade per i titoli finanziari come un titolo di Stato (il Btp solo per citarne uno) il quale invece può essere negoziato su un mercato secondario. Ecco quindi quale potrebbe essere il primo elemento da valutare con grande attenzione. A differenza dei primi, i conti svincolabili consentono all'utente di chiudere anticipatamente o di ottenere quantomeno dei rimborsi parziali, per quanto spesso e volentieri ciò preveda il pagamento di una penale.

Durata

Secondo, ma non per questo meno importante, elemento di cui tener conto è quello relativo alla durata. I conti deposito possono andare da un minimo di sei mesi fino anche a sessanta mesi. Generalmente i primi vengono scelti nel caso in cui si intenda "parcheggiare" temporaneamente la propria liquidità, che così facendo rimane tutelata e, a differenza di ciò che accadeva fino a pochi mesi fa, anche remunerata.

Il massimo divario tra i prodotti a breve scadenza e quelli a più lungo termine col migliore tasso è all'incirca dello 0,70% annuo, a prescindere dal vincolo. "Si conto!" deposito a sei mesi di Banca Sistema concede un tasso netto del 2,8% all'anno, mentre "Cherry" vincolato di Cherry Bank a sessanta mesi arriva fino al 3,5%. Per quanto concerne invece i conti deposito svincolabili, "Twist - Time deposit" a sei mesi proposto da Banca Valsabbina rende il 2,5%, contro invece il 3,13% di "Conte Key" di Banca Progetto.

Resta tuttavia complesso fare un raffronto, anche perché ciascuna offerta presenta delle caratteristiche diverse, come, ad esempio, la possibilità di ritirare somme senza andare a incidere sugli interessi applicati al capitale restante o la differente frequenza delle cedole (trimestrali o annuali, anticipate o posticipate..."). In sostanza, comunque, si può dire che non in tutti i casi a durata maggiore corrisponde una remunerazione superiore: per effettuare una scelta sulla durata è pertanto consigliabile seguire le proprie esigenze sulla base della necessità di impiegare o meno il denaro per il periodo selezionato.