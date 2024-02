Tassi triplicati e compravendite in calo: cosa succede ai mutui in Italia

Il mercato dei mutui in Italia langue a causa dei tassi di interesse. Comprare casa nel nostro Paese è diventata una chimera per le famiglie, sempre più demotivate da una situazione oltremodo complessa per il mattone. A certificarlo è uno studio della Federazione autonoma bancari italiani (Fabi), che ha registrato un aumento di tre volte dei tassi e un calo del 12% delle compravendite. Quest’ultimo, osserva il sindacato dei bancari, è un processo consolidatosi a partire dal quarto trimestre del 2022. E si tratta di un crollo che riguarda tutti i tipi di abitazione e l’intero territorio nazionale.

Quante compravendite ci sono ogni anno in Italia

A settembre 2023 le compravendite sono state 507.879, quasi 70mila in meno di dodici mesi prima. Il 62% di chi accende un mutuo lo fa approfittando delle agevolazioni previste per la prima casa, anche questo un dato in costante diminuzione.

La vendita di immobili nuovi si è ridotta del 15,9% così come quella delle abitazioni residenziali (-28%). Oggi la percentuale dei cittadini pronti a indebitarsi per acquistare casa si è contratta dal 50 al 41%.

Cosa può succedere ai tassi di interesse

L’ostacolo più grande è il costo del denaro, giunto al 4,5% con gli ultimi rialzi voluti dalla Bce nella lotta all’inflazione. Questo fenomeno sta colpendo soprattutto l'Italia, dove lo stock dei mutui è sceso nel 2023 di 2,3 miliardi di euro a dispetto di un incremento di 35 miliardi nei due anni precedenti. Sembrano infatti un lontano ricordo i saggi di gennaio 2022, quando le banche applicavano un tasso dell’1,4%. Nei mesi successivi è iniziata la crescita graduale finché non è stata sfondata la soglia psicologica del 4% a marzo 2023.

Al momento un cambio di rotta appare improbabile. La speranza è che la Banca centrale europea, passata la buriana, stabilisca un nuovo taglio dei tassi che potrebbe riaccendere il mercato immobiliare. Tuttavia, avverte la Fabi, la reazione delle famiglie italiane a qualsiasi mossa della Bce non è detto che sia subito positiva. Occorre accertare, conclude l’analisi, che la discesa dell’ultimo bimestre possa rappresentare l’avvio di un percorso strutturale.