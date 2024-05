Telepass raddoppia i prezzi, ma c'è un trucco per avere il servizio gratuito: ecco quale

Brutte e buone notizie per coloro che viaggiano in autostrada. Dal 1° luglio 2024 i prezzi di Telepass aumenteranno a 3,90 euro al mese. Le disdette non sono mancate e con loro anche il malcontento tra gli utenti. Come fare? In queste ore si sta diffondendo l'indiscrezione dell’esistenza di un trucco per ottenere il servizio in maniera gratuita, funziona davvero? Ecco come provare a ottenere l'agevolazione come è andato il nostro test.

Cosa è accaduto

Le condizioni oggetto di modifica del contratto Telepass sono diverse, una su tutte riguarda, come anticipato, l’incremento del canone da inizio luglio 2024 da 1,83 a 3,90 euro. Le ragioni di questo rialzo, secondo l’azienda, sarebbero riconducibili al “significativo incremento di oneri, costi e investimenti per Telepass, dal sempre più alto livello qualitativo dei servizi di pagamento erogati e dal riposizionamento di mercato della relativa offerta”. Telepass ha specificato al cliente che, nel caso in cui non accetti le modifiche proposte, ha sempre la possibilità di recedere dal contratto Telepass Family con effetto immediato senza l’applicazione di penali o costi di disattivazione, dandone comunicazione all'azienda entro il 30 giugno 2024. In quanto alle modalità di inoltro della disdetta è possibile farlo via e-mail, posta elettronica certificata PEC, per posta tradizionale, compilando il form online oppure di persona presso i Telepass Store o nei Centri Servizi dei gestori autostradali, infine per via telefonica, tramite Call Center. Inoltre, nel caso in cui si opti per il recesso, il periodo di tempo a disposizione per restituire il dispositivo Telepass è di sei mesi.

Come ottenere il Telepass gratuitamente

Per usufruire del servizio Telepass tramite un’offerta completamente gratuita è necessario esplicitare la propria volontà di disdire il legame contrattuale con l’azienda. Infatti sono diversi gli utenti che hanno contattato Telepass telefonicamente al fine di comunicare l’intenzione di disdire l’abbonamento, altri, invece, hanno inoltrato il modulo online. La notizia, però, non è stata ancora confermata, ma nemmeno smentita. Infatti sembrerebbe che l’azienda, con l’obiettivo di evitare la fuga di clienti, abbia offerto un anno senza canone a chi pronuncia la parola “recesso” al numero verde 800904940.

Per capire se l’indiscrezione fosse realistica o meno abbiamo provato, in qualità di titolari di contratto Family, a chiamare il Call Center, richiedendo il recesso ed effettivamente è stata offerta proprio ladi cui si parla: un anno di Telepass Family gratuito.