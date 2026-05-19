Terreni agricoli ai giovani: come funziona il bando Ismea “Generazione Terra”

Per chi guarda all’agricoltura come a un progetto professionale il primo ostacolo resta, quasi sempre, il costo della terra. Proprio su questo punto interviene, anche per il 2026, il bando “Generazione Terra” indetto da Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), una delle principali misure pubbliche pensate per favorire l’ingresso dei giovani under 41 nel settore agricolo, o sostenere quanti abbiano già fatto questa scelta.

La finalità è chiara: agevolare l’acquisto di terreni agricoli e sostenere il ricambio generazionale in un comparto dove l’età media degli imprenditori resta tra le più alte in Europa.

Un aiuto concreto per acquistare la terra

Il principio della misura è semplice: rendere possibile l’accesso alla terra anche a chi non dispone del capitale iniziale. Il bando consente infatti di finanziare fino al 100% del valore del terreno agricolo, attraverso due strumenti principali. Il primo è il mutuo agevolato, il secondo, più strutturato, prevede che sia Ismea ad acquistare direttamente il terreno, per poi assegnarlo al giovane agricoltore.

In questo secondo caso si attiva un meccanismo simile a un affitto con riscatto: il terreno viene utilizzato subito, mentre la proprietà si consolida solo al termine del piano di pagamento dilazionato. Un sistema pensato per ridurre la barriera economica all’ingresso.

Chi può accedere al bando

La misura è rivolta ai giovani agricoltori con meno di 41 anni, ma con una distinzione importante tra profili diversi. Possono partecipare imprenditori agricoli già attivi, giovani che intendono avviare una nuova impresa, startupper con formazione o progetto aziendale strutturato.

A seconda della categoria, cambiano anche i massimali di finanziamento, che possono arrivare fino a circa 1,5 milioni di euro per le imprese già avviate, mentre risultano più contenuti per chi entra per la prima volta nel settore.

Domanda solo online e tempi decisivi

La domanda si presenta esclusivamente online attraverso la piattaforma Ismea. Non sono previste altre modalità. Un elemento chiave riguarda i tempi: le richieste vengono valutate in base all’ordine di arrivo e alla completezza della documentazione. In altre parole, non basta avere i requisiti, ma è fondamentale anche la rapidità e la correttezza nella presentazione.

La procedura richiede la firma digitale e la presentazione di un progetto imprenditoriale coerente con l’attività agricola prevista.

Un bando legato a un vero progetto d’impresa

“Generazione Terra” non è solo un finanziamento per acquistare terreni. È una misura collegata a un piano aziendale vero e proprio. Il progetto può includere:

investimenti in innovazione tecnologica;

meccanizzazione agricola;

pratiche di sostenibilità ambientale;

ampliamento delle coltivazioni;

sviluppo di filiere produttive.

L’obiettivo è evitare che il sostegno si limiti all’acquisto del bene immobiliare, favorendo invece la nascita di imprese agricole strutturate e competitive.

Una misura già sperimentata negli anni

Il bando non è una novità assoluta. Negli ultimi anni Ismea ha già attivato strumenti simili che hanno permesso a molti giovani di entrare in possesso di terreni agricoli attraverso finanziamenti agevolati o assegnazioni dirette.

Secondo i dati dell’ente, le operazioni finanziate hanno riguardato migliaia di ettari, spesso nelle aree interne e rurali dove il rischio di abbandono agricolo è più elevato.

Risorse e finestre temporali

Per il nuovo ciclo del programma, le risorse complessive ammontano a circa 120 milioni di euro, con una quota pari al 10% riservata alle aree interne e montane.

La finestra per la presentazione delle domande, aperta il 22 aprile, proseguirà fino al 19 giugno, periodo durante il quale è possibile accedere alla piattaforma per accreditamento, compilazione e convalida delle richieste.

Cosa significa per chi vuole fare agricoltura

Per i giovani under 41 che vogliono avviare o ampliare un’attività agricola, il bando Ismea “Generazione Terra” rappresenta una delle opportunità più concrete per superare il principale ostacolo all’ingresso nel settore, l’accesso alla terra.

Si tratta ad ogni modo di una misura competitiva, con risorse limitate e criteri che premiano non solo la qualità del progetto

imprenditoriale, ma anche la completezza della documentazione e la tempestività nella presentazione della domanda. Elementi che rendono preparazione e organizzazione decisive per aumentare le possibilità di accesso al finanziamento.