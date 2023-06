Volantini digitali, la tipografia che rivoluziona la raccolta dati

Negli ultimi anni il mondo della grafica ha progredito notevolmente di pari passo con quello della comunicazione. I cambiamenti importanti e repentini hanno portato all'evoluzione del mondo tipografico che si intreccia con quello dedicato al marketing e alla raccolta dati. Così Mediagraf S,p.A. ha saputo stare al passo con i tempi e proporre business innovativi. L'azienda padovana è specializzata da oltre trent’anni nel campo della stampa tipografica e digitale. Per l’ AD Ottavio Zucca la parola d’ordine è “innovazione”. La società si occupa anche di proporre soluzioni personalizzate di comunicazione integrata e multimediale, servizi per l’editoria e la grande distribuzione. Fondata sulla secolare tradizione del Messaggero di Sant’Antonio e della tipografia Antoniana, la realtà aziendale è fra i pionieri nelle arti grafiche in Europa.

Volantino 4.0, la rivoluzione della raccolta dati

Nel 2022 nasce la divisione Mediagraf UP: nuova unità di business dedicata al superamento delle barriere fra carta e mondo virtuale. Il prodotto fornisce informazioni certificate sulla qualità della distribuzione door to door e costruisce un database profilato di clienti in base ai coupon scaricati. Il QR Code presente sul volantino dà al destinatario la possibilità di accedere a dei coupon esclusivi, non presenti tra le offerte delle pagine interne e nel frattempo vengono raccolte informazioni come la geolocalizzazione e le abitudini dei consumatori, saranno necessarie per realizzare nuove campagne di marketing profilate, misurabili e in tempo reale, nel pieno rispetto della privacy e del trattamento dei dati personali del cliente.

La storia

Mediagraf viene costituita nel 1986 e inizia la sua attività produttiva nel 1988 sotto la denominazione di Editrice Grafiche Messaggero Padova S.r.l. Nel 1990 anche la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) entra a far parte della compagine sociale di Mediagraf, occupandone il 25%, attraverso la Fondazione di Religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena. L’espansione di Mediagraf verso il mondo della stampa digitale avviene nel 2011 con la creazione di Printbee.it, nuova business unit digitale che fornisce un servizio online di stampa tramite un portale di web-to-print. Nel 2012 nasce Mediagraf Lab, uno spazio operativo che ospita diverse figure professionali appartenenti al mondo del design, del web, del marketing e dei nuovi media a disposizione dei clienti che decidono di affidare ad un team di professionisti l’ideazione, la creazione e la promozione della propria immagine su carta stampata e sul mondo web digitale.

Una conferma del successo aziendale

Il fatturato di Mediagraf è cresciuto in maniera esponenziale soprattutto negli ultimi anni, passando dai 43 milioni di euro del 2020 ai 67,5 milioni del 2022. Ricavi derivati per il 65% dalla GDO, per il 30% dall’editoria e per il 5% dalla stampa commerciale. Tra i principali clienti della GDO figurano Aspiag (Spar), Carrefour, Coop, Euronics, Eurospin, Experts, Gamestop, Lidl, Maxi Dì, Mediaworld, Metro, Pam Group, Pepco, Prenatal (Toys - Bimbostore) e Trony. “Oggi, l’Azienda è una tra le principali realtà nella stampa roto-offset e offset e dei servizi integrati per l’editoria, la grande distribuzione, la comunicazione e il terzo settore. La capacità di interpretare e leggere i segnali deboli del mercato ha portato nel tempo Mediagraf ad affiancare alla stampa tradizionale servizi di stampa digitale e personalizzata ad alto livello tecnologico, spingendola fino alla ricerca di soluzioni creative ed innovative per integrare la carta stampata alle infinite potenzialità dell’ambiente web” ha dichiarato Ottavio Zucca, AD di Mediagraf.