Treni regionali, addio al check-in: come funziona il biglietto digitale automatico

In anticipo rispetto alla data stabilita inizialmente, da sabato 21 settembre per i passeggeri dei regionali di Trenitalia sarà più facile viaggiare perché non dovranno più ricordarsi di fare il check-in prima di salire a bordo dal momento che ogni biglietto digitale si validerà in maniera automatica allo scoccare dell'orario di partenza.

La nota di Trenitalia

In questo modo, anche in caso di dimenticanza, il passeggero viaggerà nella massima tranquillità e sicurezza senza rischiare multe inutili. " Questa novità è stata pensata per rispondere alle esigenze dei viaggiatori, offrendo una maggiore comodità e riducendo il rischio di dimenticare di validare il biglietto prima di salire a bordo", spiega Trenitalia con una nota. Rimangono invariate, invece, le regole già esistenti che riguardano la possibilità di cambiare data e ora al biglietto digitale regionale fino alle ore 23.59 del giorno prima oltre a poter effettuare " un numero illimitato di cambi ora fino alla partenza programmata del treno che hai scelto " lo stesso giorno in cui è previsto il viaggio.

Perché conviene il digitale

Nessuno vieta, ovviamente, di acquistare un classico biglietto cartaceo ma sicuramente i vantaggi saranno inferiori come sottolinea Trenitalia. " Con il biglietto digitale validato automaticamente all'orario di partenza anche l'esperienza di viaggio diventa più semplice e sostenibile, oltre alla possibilità per i passeggeri di ricevere sul proprio dispositivo le informazioni relative al viaggio" . Come accennato, chi si dimenticava di validare il biglietto pur avendolo acquistato rischiava (e rischierà fino al 20 settembre) multe di cinque euro.

Per questi ultimi giorni che rimangono prima del cambiamento, i viaggiatori dei regionali devono ricordare che il check-in si può effettuare tramite il sito web e l'app di Trenitalia ma anche tramite mail o sms ricevuti nel momento dell'acquisto del ticket. inoltre, il check-in si può fare sia nell'esatto momento in cui si acquista il biglietto ma anche fino " all’ora di partenza programmata del treno selezionato all’atto dell’acquisto: sul tasto è riportato il messaggio: 'fai il Check-in e viaggia'". A quel punto apparirià la scritta "validato" e il colore verde che ne attesta l'autenticità. Ogni biglieto digitale regionale può essere comprato fino a cinque minuti prima della partenza sia tramite il call-center di Trenitalia ma anche sul sito web, l'app oppure nelle agenzie di viaggio abilitate e sul sito di Trenitalia Tper.

Le parole dell'amministratore delegato

Luigi Corradi, ad di Trenitalia, fa sapere che l'azienda Ferrovie dello Stato Italiane, sta investendo "s ui regionali ormai da qualche anno in modo molto forte. Ci sono tanti regionali assolutamente nuovi, più del 60% della flotta regionale è stato rinnovato e nel giro di due anni arriveremo all'80% quindi tanti investimenti.

Un'altra cosa importante è che noi di Trenitalia stiamo investendo sui treni notte; avremo anche noi delle carrozze completamente nuove che per esempio collegheranno Milano e Siracusa o Milano e Palermo quindi insomma l'idea è aumentare e migliorare la qualità del servizio perché è un servizio che serve a tutti".