Scatta il trimestre anti-inflazione: ecco il piano del governo | Dove si risparmia

Un progetto volto al risparmio. Il “Trimestre anti-inflazione” è un piano del governo dedicato ai cittadini per consentire loro di acquistare alcuni prodotti con un prezzo ridotto e far fronte ai vertiginosi aumenti di costi riscontrati in questi ultimi periodi. Ecco quali sono i punti vendita dove si può usufruire al meglio di questa misura.

Il trend positivo

La misura sembrerebbe aver avuto un riscontro positivo, ovviamente per affermarlo dovremo attendere i dati che durante il mese di dicembre arriveranno al ministero del Made in Italy. La novità, in ogni caso, parrebbe aver comunque dato una spinta agli acquisti e, si spera, un aiuto ai cittadini. Il calo carrello della spesa, ovvero il fatto che tantissimi italiani avessero ridotto la propria spesa, sarebbe diminuito, infatti rispetto al mese di ottobre 2022 si è passati dall’8,1% al 6,3%, si tratta di un decremento importante che fa pensare a una possibile ripresa. A questo proposito Federdistribuzione afferma che nel mese di ottobre 2023 si sono registrati i primi risultati positivi. Infatti i prodotti a marchio dei distributori sono aumentati in termini di volume delle vendite del 5,4%, a settembre, invece, la crescita era del 2,5%. L’inflazione su questi specifici beni è diminuita dal 6,5% al 3,4% in un solo mese.

La classifica

Rispetto alle iniziative più convenienti sembrerebbe essere il supermercato Coop il primo in classifica con sconti su più di 200 prodotti di largo consumo che portano il marchio dell’azienda. Inoltre il prezzo bloccato viene applicato su un totale di 1000 beni, sempre firmati Coop, tra questi troviamo biscotti, olio, succhi, caffè, tonno e marmellate. C’è poi il supermarket Conad che propone più di 600 prodotti a prezzo calmierato fino alla fine del 2023, tra questi ci sono detergenti per l’igiene intima, quelli per la pulizia della casa e gli alimentari come riso e farina. Anche Lidl offre prodotti a prezzi particolarmente convenienti così come Carrefour con 900 prodotti che seguono l’onda del “Trimestre anti-inflazione” e Despar che offre 300 beni di largo consumo a cifre particolarmente ridotte. Rientra in classifica anche Todis che propone prodotti senza glutine e lattosio a prezzo calmierato. Esselunga, invece propone uno sconto del 20% su alcuni beni a marchio selezionato.