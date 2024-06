Truffa delle prenotazioni in albergo: cosa è e come evitarla

Ascolta ora 00:00 00:00

La valigia è fatta, hai prenotato l’hotel e sei pronto a partire, ma qualcosa non va per il verso giusto. Non c'è nessuna stanza riservata a tuo nome, nonostante tu abbia ricevuto la conferma del pagamento. Stiamo parlando della truffa su Booking che sfrutta l'intelligenza artificiale per ingannare i clienti, sottrarre i loro soldi e dati, e infine lasciarli improvvisamente senza un alloggio. Ecco come funziona il raggiro in questione e come non farsi ingannare.

I dati sulle truffe

La responsabile della sicurezza informatica di Booking, Marnie Wilking, ha affermato che negli ultimi 18 mesi le truffe sono aumentate tra il 500 e il 900%. Lo spoofing, che esiste fin dall'inizio dell'invio delle email, è peggiorato con l'avvento di ChatGPT. Gli hacker ingannano gli utenti fingendo di essere una struttura alberghiera o il proprietario di una casa in affitto. Wilking ha spiegato che truffatori stanno sicuramente utilizzando l'intelligenza artificiale per condurre attacchi e imitare le e-mail ufficiali. Come ha spiegato Booking, la truffa che gli hacker mettono in atto, chiamata spoofing, è un tipo di attacco informatico che utilizza diverse strategie per falsificare l'identità. Gli hacker cambiano numero di telefono, email o siti web per sembrare pagine ufficiali. I truffatori provano a simulare le email per ottenere il nome utente e la password e impossessarsi dell'account.

Come riconoscere le truffe

Jane Hawkes, consulente esperta nel settore dei viaggi, ha spiegato alla BBC che bisogna intensificare gli sforzi per aumentare la consapevolezza delle persone. È fondamentale far comprendere il funzionamento di queste truffe per ridurre al minimo i rischi. Inoltre, è importante controllare attentamente i dettagli di contatto, come la verifica dell'esistenza di siti web e numeri di telefono attivi. Hawkes consiglia anche di prenotare pacchetti vacanza completi, piuttosto che acquistare separatamente voli e alloggio. Non bisogna fidarsi automaticamente del nome visualizzato nell'email.

È importante controllare l'indirizzo email e, se sembra sospetto, evitare di aprirla. Per proteggersi dai tentativi di spoofing, è utile attivare il filtroe l'autenticazione a due fattori. Inoltre, è sempre buona pratica non utilizzare la stessa password per servizi diversi.