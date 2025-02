La truffa Dragon Ball: come Goku viene usato per ingannare le vittime

Ascolta ora 00:00 00:00

Goku prende il suo smartphone, apre un’app di messaggistica come WhatsApp o Telegram e inizia a inviare messaggi a chiunque, chiedendo denaro per affrontare Freezer. La storia che ne emerge, apparentemente assurda e senza senso, potrebbe sembrare una bufala talmente inventata da risultare impossibile. Tuttavia, incredibilmente, si tratta di una delle truffe che stanno circolando su WhatsApp e altre piattaforme, tanto che alcuni l’hanno già definita “truffa Dragon Ball”. Sebbene sembri una curiosità innocua, ha già raggirato alcune vittime, rivelandosi essere una realtà più pericolosa di quanto sembri inizialmente.

La truffa “Dragon Ball”

In questa truffa, il noto guerriero Saiyan, nel bel mezzo di una missione per salvare la Terra, si troverebbe in difficoltà economiche. Il messaggio che sta circolando su WhatsApp recita: “Ciao, sono Goku. Sto per affrontare Freezer, ma ho finito i fagioli senzu. Mandami 500€ subito con PostePay o la Terra è perduta”. Nonostante la richiesta sembri strana, l’intento è sfruttare il legame emotivo che molti hanno con il personaggio di Goku, creando un senso di urgenza legato a una minaccia planetaria. Pur sembrando una burla, questa truffa ha già convinto qualcuno a inviare denaro, alimentando così il raggiro.

Perché Goku non chiederebbe mai aiuto in questo modo

Chiunque conosca l’universo di Dragon Ball riconoscerebbe immediatamente l’assurdità di tale richiesta. Goku, pur essendo un guerriero straordinario, non sarebbe mai il tipo da chiedere denaro in questo modo, soprattutto a degli sconosciuti. Se avesse davvero bisogno di aiuto finanziario, probabilmente si rivolgerebbe a Bulma, la quale, grazie alla sua ricchezza, sarebbe in grado di risolvere qualsiasi problema economico. Questo è il primo segnale che qualcosa non va: un personaggio con infinite risorse non chiederebbe mai soldi in modo tanto maldestro.

Come evitare di cadere nella truffa

Se qualcuno riceve un messaggio del genere su WhatsApp o altre piattaforme, è fondamentale non rispondere. Questi tentativi di truffa, infatti, spesso sfruttano l’urgenza e l’incredulità per cercare di ingannare le vittime. La cosa più importante è ignorare il messaggio e non interagire mai con i truffatori, anche se il contenuto potrebbe sembrare divertente o sorprendente. Rispondere, infatti, potrebbe solo permettere ai malintenzionati di entrare nel proprio mondo e cercare di sfruttare la situazione. Inoltre, è sempre fondamentale verificare la fonte del messaggio. Goku non ha mai utilizzato WhatsApp per chiedere denaro, e ogni comunicazione sospetta o assurda deve essere trattata con diffidenza. Non bisogna mai inviare denaro, soprattutto se la richiesta riguarda emergenze o situazioni straordinarie. I truffatori, infatti, si nascondono dietro situazioni urgenti per far sentire le vittime obbligate a inviare denaro.

Denunciare alla Polizia Postale

Se sorgono dei dubbi, è sempre consigliabile consultare fonti ufficiali. Un personaggio come Goku non chiederebbe mai aiuto in questo modo.

Se dovesse arrivare un messaggio di questo tipo, sarebbe opportuno denunciarlo alla Polizia Postale. Le autorità competenti sono in grado di investigare su questi tentativi di truffa e di fermare i criminali che li portano avanti.